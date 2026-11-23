L’importo record è stato recapitato a un 80enne per un’abitazione disabitata a Lizzano in Belvedere. Segnalati altri casi simili nella stessa frazione: Hera ipotizza un errore legato al recente passaggio di gestione del servizio idrico

Si trovava nel suo appartamento a Castel San Pietro, vicino a Bologna, quando gli è arrivata la bolletta dell’acqua della casa in montagna, chiusa da mesi. L’80enne Renzo Baldo si aspettava di trovare una somma minima, ma nero su bianco ha trovato un conto a cinque cifre: 12.611 euro. La sua storia, oltre a essere stata riportata dal Resto del Carlino, ha spinto Hera ad intervenire. Il gruppo, infatti, è attivo nella fornitura di servizi pubblici nei settori dell’energia, dell’acqua e dell’ambiente e dallo scorso 1° gennaio gestisce il servizio idrico integrato della zona.

Cos’è successo a Lizzano

La bolletta record era relativa ai consumi d’acqua dei primi sei mesi del 2026 per la seconda casa di famiglia a Poggiolforato, frazione di Lizzano in Belvedere sull’Appennino bolognese. A non tornare, però, era il fatto che tra gennaio e giugno l’uomo e la moglie non avessero mai messo piede in quell’abitazione. «Era dei miei genitori e ci trasferiamo lì solo nei mesi di luglio e agosto» spiega Baldo, precisando che anche in piena estate l’utilizzo restava minimo, legato giusto a «qualche doccia». Esclusa dai primi controlli anche l’ipotesi di una perdita occulta nelle tubazioni, per quei 12mila euro non era emersa alcuna giustificazione tecnica.

Perché la bolletta era sbagliata

Il caso di Baldo, però, non era isolato. Anche la sorella Loredana «ha ricevuto una bolletta da 3800 euro», come altri abitanti che «hanno avuto gli stessi problemi in un raggio di cento metri dalla nostra casa» dice l’anziano. Di fronte alle segnalazioni, il Comune ha annunciato ulteriori verifiche, dato che il territorio è reduce dal passaggio dalla gestione diretta del servizio idrico all’affidamento esterno a Hera. Proprio nel cambio di consegne e nella trasmissione dei dati da un sistema all’altro potrebbe nascondersi l’origine del problema. «Il caso specifico della bolletta anomala, di cui siamo a conoscenza e che stiamo gestendo, potrebbe derivare dalla lettura di migrazione» chiarisce Hera, assicurando di stare «monitorando e valutando le azioni migliori per verificare puntualmente la situazione e gestire la relativa fatturazione».