Negli ultimi tre anni spese aumentate del 60%. I costi a 61,29 euro nel 2025 a persona. Negli ultimi anni la spesa ricostruita per l'intero sistema è passata dai 14,7 milioni del 2018 ai 19,3 milioni nel 2023, per poi raggiungere 95,7 milioni nel 2024 e attestarsi a 28,7 milioni nel 2025

Dal 2017 la spesa per i centri per il rimpatrio è raddoppiata. Mentre il governo Meloni pensa di aprirne altri oltre ai 10 già esistenti. Ma negli ultimi tre anni l’aumento delle spese è stato del 60%. Il pro capite pro die medio, la spesa giornaliera (conteggiata sul singolo migrante) è passata da 38,34 euro al giorno nel 2023 a 61,29 euro nel 2025. Superando di gran lunga i famosi 35 euro che per anni sono stati presi a simbolo del cosiddetto “business dell’accoglienza”.

Il business dei rimpatri

C’è anche un business dei rimpatri, quindi. E, spiega La Stampa, stando a un’elaborazione realizzata da ActionAid e Università di Bari in questi ultimi anni la spesa ricostruita per l’intero sistema è passata dai 14,7 milioni del 2018 ai 19,3 milioni nel 2023, per poi raggiungere 95,7 milioni nel 2024 e attestarsi a 28,7 milioni nel 2025. La crescita è dovuta ai costi per quello di Gjader in Albania. Di cui oggi è operativa soltanto una parte per un totale di 96 posti adibiti a Cpr. Mentre le persone riportate nei loro paesi dopo il trattenimento sono sempre meno. Nel 2025 il numero dei rimpatri dai Cpr è diminuito del 45,1 per cento rispetto al 2022. Il rapporto tra rimpatri e ingressi nel 2025 è stato del 25,3 per cento: a fronte di 6.835 ingressi registrati nelle strutture, i rimpatri dai centri sono stati 1.732.

Gli altri tremila

Gli altri tremila rimpatri sono stati effettuati senza trattenimento. «Negli ultimi otto anni, dal 2018 al 2025 per queste strutture lo Stato italiano ha speso almeno 217,1 milioni, di cui 90,2 milioni per la gestione, 10,8 per la manutenzione ordinaria e 116,2 per gli interventi straordinari come nel caso dell’Albania», spiega al quotidiano Fabrizio Coresi di ActionAid. «Se guardiamo solo allo scorso anno, il costo medio di una struttura è di oltre due milioni e mezzo e quello per un singolo posto, effettivamente disponibile, di 31mila e 600 euro».

Palazzo San Gervasio

Nel 2025 tra i centri più cari, per gestione e manutenzioni, c’è il centro di Palazzo San Gervasio con oltre 4 milioni di euro, seguito da Gradisca di Isonzo e Ponte Galeria, vicino Roma. I Cpr sono gestiti da enti del terzo settore. «Si tratta di un vero e proprio oligopolio», spiega Coresi. «Se guardiamo alla distribuzione degli appalti, ci sono due soggetti che insieme coprono sei strutture su dieci». Il riferimento è alla cooperativa Ekene che gestisce tre Cpr, quello di Ponte Galeria alle porte di Roma, quello di Milano in via Corelli e quello di Gradisca D’Isonzo, in provincia di Gorizia. E a Officine Sociali che ha in gestione i centri di Palazzo San Gervasio, di Macomer e di Trapani.