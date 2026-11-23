(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2026 Momento di tensione in commissione d'inchiesta sul Covid, durante l'audizione di Giuseppe Conte. Le voci si sono sovrapposte e Lisei ha richiamato il deputato del M5S Alfonso Colucci: "Stia zitto, sta interrompendo la senatrice Zambito e anche me". Poi: "Lei è un maleducato, Colucci! È un maleducato! Continui pure a parlare sotto". Subito dopo il presidente ha sospeso la seduta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev