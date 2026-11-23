(Agenzia Vista) Baku, 23 novembre 2026 "In un momento particolare, con due guerre ai confini europei e una guerra commerciale, i dati del commercio internazionale ci dicono che il sistema Italia funziona. Nei primi nove mesi di quest'anno siamo arrivati a +4,7%, lo scorso anno a +3,3%". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a una cena con gli imprenditori italiani a Baku, in Azerbaigian. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev