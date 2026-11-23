(Agenzia Vista) Washington, 20 novembre 2026 "Per chi lavori? Sei davvero una persona maleducata". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato una giornalista di Nbc durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Non sto parlando con te. Non dovresti stare in prima fila, dovresti stare in ultima fila", ha aggiunto. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev