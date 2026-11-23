Il critico d'arte non ha bisogno di un amministratore di sostegno secondo il tribunale civile di Roma. Il decreto che respinge la richiesta della figlia, anche alla luce degli «atti straordinari», tra cui la capacità di sposarsi e di svolgere il ruolo di amministratore di enti

Evelina Sgarbi non si arrende, anzi si dice «scioccata» per la decisione del tribunale di Roma che ha negato un amministratore di sostegno per suo padre, Vittorio Sgarbi. Secondo la giudice Paola Scorza, il critico d’arte è in grado di badare a sé stesso e ai propri interessi, nonostante le condizioni in cui l’ha visto, anche nei giorni scorsi, in un letto d’ospedale. Per la figlia di Sgarbi si tratta di un provvedimento «sconcertante!». Ha già dato mandato al legale di fiducia, Lorenzo Iacobbi, di presentare reclamo, perché il decreto, dice, «va contro ogni logica ogni verità e ogni buonsenso».

Cosa ha deciso il giudice tutelare su Vittorio Sgarbi

Il giudice tutelare del tribunale civile di Roma ha respinto il ricorso con cui Evelina Sgarbi chiedeva un amministratore di sostegno per il critico d’arte, oggi sindaco di Arpino, anche per gli atti straordinari. Si tratta di questioni come sposarsi, fare testamento o ricoprire il ruolo di amministratore di enti, come riferisce anche Adnkronos. In precedenza era già stata bocciata la richiesta riguardante la gestione ordinaria della vita quotidiana. In entrambi i casi la decisione poggia su risultanze mediche e psichiatriche.

Perché Vittorio Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno

Nel provvedimento si legge che l’insieme delle prove, tra cui la consulenza originaria, la relazione integrativa, la documentazione sanitaria arrivata dopo e le osservazioni critiche delle parti, non consente di vedere, allo stato, «una concreta esigenza di protezione giuridica». Per il giudice non emergono nemmeno esigenze specifiche e attuali che giustifichino la misura. Aprire l’amministrazione di sostegno, si legge ancora, sarebbe una limitazione non giustificata dell’autonomia e della libertà di autodeterminazione. Gli accertamenti, inoltre, hanno escluso una concreta impossibilità attuale per il beneficiando di provvedere ai propri interessi negli ambiti ancora controversi. Anche l’avvocato Iacobbi, secondo Repubblica, contesta la «fretta inammissibile» con cui si è arrivati alla decisione, dice, senza potergli far esercitare il proprio ruolo nel procedimento, e conferma l’intenzione di presentare subito il reclamo.

Le condizioni di Sgarbi e cosa succede ora

La vicenda era partita con il ricorso della figlia, che aveva spiegato di volere «solo il bene» del padre e aveva parlato di un cerchio tragico che la teneva lontana da lui. Sgarbi, dopo un lungo ricovero per depressione l’anno scorso, è stato nuovamente ricoverato d’urgenza nelle ultime settimane per un problema respiratorio e ha subìto una tracheostomia. Secondo i medici le sue condizioni stanno migliorando, anche se lentamente. Da giorni è impegnato in una lenta riabilitazione in Pneumologia, dopo il ricovero per una grave insufficienza respiratoria. I collaboratori più fidati fanno sapere che non intende rilasciare dichiarazioni, mentre nei mesi scorsi si era detto «addolorato» per la scelta della figlia. Con il reclamo annunciato, la questione resta aperta.