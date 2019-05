Aspettando le Europee / I candidati della Lega alle elezioni europee 2019

Sindaci, ex sindaci, consiglieri comunali e militanti di lungo corso: così è stata composta la “squadra” della Lega in corsa alle elezioni europee 2019. Tra i candidati spiccano Francesca Donato, presidente di “Eurexit”, Vincenzo Sofo, fidanzato di Marion Le Pen (nipote della leader del partito di ultradestra francese Marine), Gianna Gancia, moglie di Roberto Calderoli, e Antonio Maria Rinaldi, professore “no euro”. Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell’Interno, è capolista in tutte le circoscrizioni della Lega.



Circoscrizione Nord-Ovest

Matteo Salvini, Cristina Porro, il leghista di Savigliano Marco Racca, l’ex sindaco di Adro (Brescia) Oscar Danilo Lancini, Antonio Pietro Marrapodi, la consigliera comunale di Milano Laura Molteni, il responsabile dell’organizzazione federale del Carroccio Alessandro Panza, Stefania Zambelli, il responsabile esteri di via Bellerio Marco Zanni, Marta Casiraghi, il sindaco di Ceriano Laghetto (Brianza) Dante Cattaneo, Angelo Ciocca, Vittoria Poggio, Gianna Gancia, moglie del vice-presidente del Senato Roberto Calderoli, Alessandra Cappellari, il vice-segretario generale del gruppo Enf a Bruxelles Marco Campomenosi, l’ex sindaco di Credaro Heidi Monica Andreina, Paolo Sammaritani, Silvia Sardone e il vicesindaco di Busto Arsizio Isabella Tovaglieri.

Circoscrizione Nord-Est

Matteo Salvini, Ilenia Rento, Gabriele Padovani, Paola Ghidoni, l’imprenditore Matteo Gazzini, Marco Dreosto, Gianantonio Da Re, la consigliera comunale Rosanna Conte, Valli Cipriani, il coordinatore federale di “Lega nel mondo” Paolo Borchia, Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Emiliano Occhi, il sindaco di Ziano Manuel Ghilardelli ed Elena Lizzi.

Circoscrizione Centro

Matteo Salvini, Mauro Lucentini, Stefano Pastorelli, il vice-presidente dell’associazione nazionale ambulanti (Ana) Angelo Pavoncello, Francesca Peppucci, la sindaca di Cascina Susanna Ceccardi, la senatrice della Lega, proveniente da Forza Italia, Anna detta Cinzia Bonfrisco, Leo Bollettini, Jacopo Alberti, Matteo Adinolfi, Renata Simona Baldassarre, la Presidente dell’Associazione Nazionale Medici Legali Luisa Regimenti, Veronica Maria Rossi, Elena Vizzotto e il professore “no euro” Antonio Maria Rinaldi.

Circoscrizione Sud

Matteo Salvini, Vincenzo Sofo, sovranista e fondatore del blog di destra “Il Talebano: come si fa una destra”, noto soprattutto per il suo legame con Marion Le Pen, nipote di Marine. Ci sono anche Ilaria Antelmi, Daniela Calderano, Massimo Casanova, gestore del Papeete Beach, nota discoteca di Milano Marittima, Andrea Caroppo, Antonello D’Aloisio, Valentino Grant, la consigliera comunale dell’Aquila Elisabetta De Blasis, Giancarlo Cerrelli, Luigi Antonio Petroni, Simona Sapignoli, Antonella Lella, Anastasia Francesca, l’avvocatessa calabrese Emma Staine, Nadia Sgro, Lucia Vuolo e il rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti.

Circoscrizione Sicilia-Sardegna

Matteo Salvini, il siciliano Angelo Attaguile, Massimiliano Piu, Sonia Pilli, Concetta Maria Hopps, il palermitano Igor Gelarda, l’avvocatessa marchigiana Francesca Donato, ideatrice del progetto “Eurexit” che si pone l’obiettivo di uscire dall’euro “per rilanciare l’economia”, e Annalisa Tardino.

Leggi anche