Pamela, oggi l’udienza finale per Oseghale

Innocent Oseghale è arrivato al Tribunale di Macerata per l’udienza finale del processo in Corte di Assise, in cui è imputato con le accuse di omicidio, vilipendio di cadavere e violenza sessuale nell’ambito della vicenda che portato alla morte di Pamela Mastropietro. Probabilmente, la sentenza per Oseghale verrà emessa già oggi.

L’uomo, un pusher di nazionalità nigeriana, è stato portato nel palazzo di giustizia dagli agenti della polizia penitenziaria. Fuori dal tribunale lo hanno atteso un gruppo di manifestanti e i genitori della 18enne romana. «Giustizia per Pamela» ha gridato la madre, Alessandra Verni, prima di entrare. «Speriamo che giustizia sia fatta» ha detto il legale della famiglia e zio della vittima, Marco Valerio Verni, auspicando «il massimo della pena» per Oseghale.

Il caso

All’alba del 31 gennaio 2018, venne ritrovato il cadavere fatto a pezzi di una giovane donna all’interno di due trolley abbandonati nella campagna tra Pollenza e Casette Verdini, poco distante da Macerata. Le membra perfettamente pulite, senza tracce di sangue.

Quei resti appartenevano a Pamela Mastropietro, romana di 18 anni, fuggita due giorni prima dalla comunità Pars di Corridonia, della quale era ospite. Gli investigatori, coordinati dal capo della procura Maceratese Giovanni Giorgio e dal sostituto Stefania Ciccioli, impieganoro poche ore per ricostruire il suo percorso fino a Macerata.

I carabinieri, che già erano sulle tracce della ragazza dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla madre, fermarono un nigeriano. Si trattava di Innocent Oseghale, 30 anni, con in tasca un permesso di soggiorno scaduto nel 2017. Un pusher già noto alla forze dell’ordine.

A inchiodarlo alcuni testimoni e le immagini delle telecamere che riprendono i Giardini Diaz, dove aveva incontrato Pamela, fino a Via Spalato, dove abitava in una mansarda presa in affitto dalla compagna. La stessa mansarda dove alla fine il Ris ha rinvenuto i vestiti insanguinati di Pamela.

Il primo febbraio, davanti ai magistrati che lo interrogarono, Innocent Oseghale negò ogni responsabilità. I giudici decisero di portarlo in carcere con le accuse sono di vilipendio e occultamento di cadavere. Il gip Giovanni Maria Manzoni non ritenne di addebitargli al momento l’omicidio, per il quale restava comunque indagato.

Agli inquirenti Oseghale continuava a negare tutto: «Pamela l’ho lasciata viva in casa, è stata uccisa da un’overdose di eroina», dirà il 16 marzo. Ma per i consulenti dell’accusa, la ragazza era stata ferita a morte da «due colpi di arma da punta e taglio penetrati alla base del torace, a destra, quando la vittima era ancora in vita».

L’ammissione

Il 3 maggio, il procuratore di Macerata ottenne dal gip la misura in carcere per Oseghale anche per l’accusa di omicidio volontario, ma non per quella di violenza sessuale. A fine luglio il nigeriano venne ascoltato di nuovo, negò l’assassinio ma ammise: «Ho fatto a pezzi Pamela».

Pochi giorni dopo, un pentito di mafia, l’ex ‘ndranghetista crotonese Salvatore Marino, rivelò al pm Giorgio le confidenze che Oseghale gli aveva fatto in carcere. Il supertestimone e i risultati delle indagini autoptiche e tossicologiche su Pamela sono i punti centrali esaminati dalla procura maceratese nel processo davanti alla corte d’Assise, che si è aperto il 13 febbraio scorso e che si concluderà presumibilmente oggi.

