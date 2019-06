Amanda Knox, parla il giudice che l’ha assolta: «Fossi in lei, starei in silenzio»

Il 13 giugno Amanda Knox è atterrata all’aeroporto di Milano Linate. Si tratta della sua prima visita in Italia da quando è stata scarcerata nell’ottobre 2011 dopo essere stata assolta dalla Corte d’assise d’appello di Perugia. L’accusa era quella di aver partecipato – l’1 novembre 2007 – all’omicidio di Meredith Kercher, una studentessa inglese che, nell’ambito del progetto Erasmus, studiava all’università di Perugia. La giovane venne ritrovata senza vita con la gola tagliata nella sua camera da letto.

«È tutto finito con quel processo»

«Metterei una pietra sopra quella vicenda. Io fossi in lei starei in silenzio, anche per rispetto di Meredith e dei suoi familiari. Le auguro di non sollevare troppo scalpore e non sfruttare la vicenda a livello economico e mediatico», ha dichiarato all’Adnkronos Claudio Pratillo Hellmann, commentando l’arrivo di Knox in Italia.

Da presidente della Corte d’assise d’appello di Perugia Pratillo Hellmann assolse Amanda Knox e Raffaele Sollecito. «Per me è tutto finito con quel processo. Umanamente posso essere contento: tornare in Italia per lei immagino significhi aver superato quel trauma psicologico. Detto ciò, il suo arrivo mi è indifferente. Ho la soddisfazione di aver contribuito ad aver salvato la vita di quelle persone».

«Giudizi superficiali»

«Il clima di diffidenza che c’è nei confronti di Amanda e Sollecito in Italia è nato con il clamore mediatico che fin dalle indagini li additava come i responsabili dell’omicidio di Meredith – ha continuato Pratillo Hellman – la gente è colpevolista: è più semplice scaricare le colpe e le responsabilità su qualcuno».

«La verità è che l’umanità è sostanzialmente malvagia e le persone vedono se stesse specchiandosi inconsapevolmente negli altri. Il male è in noi ed è facile vederlo negli altri. Quelli nei confronti di Amanda sono giudizi superficiali, ma non c’è da stupirsi: noi siamo fortemente anti-italiani. Sollecito ha infatti difficoltà a trovare un lavoro perché molti non gli credono ancora. Amanda, invece, non ha avuto problemi a rifarsi una vita perché in America le credono», ha concluso Pratillo Hellman.

Amanda Knox a Modena

Scortata dalla polizia, la Knox – capelli raccolti, zainetto sulle spalle, giacca chiara e maglietta nera – non ha risposto ai cronisti. Con lei c’erano anche il fidanzato, la mamma e gli avvocati. La Know è a Modena dove sarà protagonista, questo sabato, dell’incontro sul “processo mediatico” nell’ambito del Festival della giustizia penale.

«Sto tornando in Italia da donna libera» ha scritto sul suo profilo Twitter.

I'm returning to Italy as a free woman. Meanwhile, another innocent person is still in prison. Check out Ep 3 of #thetruthabouttruecrime to hear directly from Jens Soering.@manunderbridge@sundance_now @MalkaMediahttps://t.co/foN7AJwHm2 pic.twitter.com/vzMPB6dRnI — Amanda Knox (@amandaknox) June 12, 2019

Un processo travagliato

In primo grado la Corte d’Assise di Perugia condanna sia l’americana Amanda Knox sia l’italiano Raffaele Sollecito. I due, poi, vengono assolti e scarcerati dalla Corte d’Assise d’appello per non aver commesso il fatto mentre per la Knox viene confermata la condanna a tre anni per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba (accusato di omicidio dall’americana ma poi risultato estraneo ai fatti).

La Corte di Cassazione, però, nel 2013 accoglie il ricorso della Procura generale di Perugia e dunque annulla la sentenza di assoluzione rinviando gli atti alla Corte d’Assise d’Appello di Firenze che, nel 2014, sancisce di nuovo la colpevolezza degli imputati condannando la Knox a 28 anni e 6 mesi di reclusione e Raffaele Sollecito a 25 anni.

Il 27 marzo 2015 colpo di scena: la quinta sezione penale della Corte suprema di cassazione annulla senza rinvio le condanne a Sollecito e Knox, assolvendoli per non aver commesso il fatto. Poche prove certe, troppi errori nelle indagini: per la giustizia italiana sono entrambi innocenti. L’unico condannato in via definitiva e con rito abbreviato è Rudy Guede.

Leggi anche: