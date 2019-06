Bufera nella magistratura, raffica di autosospensioni. Ermini al Csm: «Inferta ferita dolorosa»

Il vicepresidente del Csm: «Se non riscattiamo con i fatti il discredito siamo perduti: il Csm perderà irrimediabilmente ogni sua credibilità»

Un plenum straordinario al consiglio superiore della Magistratura per affrontare lo scandalo che ha coinvolto le procure e che riguarda diversi magistrati. Primo fra tutti Luca Palamara, ex presidente dell’associazione nazionale Magistrati, coinvolto nell’inchiesta di Perugia per presunta corruzione.

Il vicepresidente del Csm David Ermini, che ieri era stato al Quirinale per un colloquio col capo dello Stato Sergio Mattarella, ha preso atto di tutte le toghe che si sono autosospese e ha parlato di «necessario riscatto della magistratura dal discredito di questi giorni» e di «forte senso di responsabilità».

Al centro dell’inchiesta di Perugia, alcune presunte pressioni per condizionare le nomine dei vertici delle procure e il futuro delle inchieste. Il timore è dunque che l’indipendenza della magistratura possa essere stata in alcuni casi compromessa.

Il discorso del vicepresidente del Csm

«È stata inferta una ferita profonda e dolorosa alla magistratura». Così David Ermini ha aperto il plenum straordinario al consiglio superiore della Magistratura. «Se non ci riscattiamo con i fatti siamo perduti: il Csm perderà irrimediabilmente ogni sua credibilità. È necessario che ognuno di noi assuma consapevolezza di quello che sta avvenendo, va riscattato con i fatti il discredito di questi giorni».

«Degenerazioni correntizie, giochi di potere e traffici venali: di questi purtroppo evidente traccia è nelle cronache di questi giorni», ha detto Ermini, «nulla di tutto ciò dovrà in futuro macchiare l’operato del Consiglio superiore».

Le toghe autosospese

Raffica di autosospensioni per i magistrati coinvolti nella bufera. Gli ultimi due nomi sono i togati Gianluigi Morlini (Unicost) e Paolo Criscuoli (Magistratura Indipendente). Morlini è il presidente della Quinta Commissione, competente sulle nomine ai vertici degli uffici giudiziari. Prima di loro, ci sono invece state le dimissioni del consigliere Luigi Spina (Unicost), indagato dalla procura di Perugia per rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale.

Ci sono poi le autosospensione dei togati di Magistratura Indipendente Corrado Cartoni e Antonio Lepre decise ieri sera (3 maggio), anche sull’onda del pressing dei colleghi. Con Luca Palamara avrebbero partecipato a un incontro, presenti Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del procuratore di Roma. E potrebbero arrivare anche delle nuove autosospensioni.

La reazione del segretario dell’Anm

«Non c’è nulla di fisiologico negli incontri tra toghe e politici – sostiene Caputo, segretario dell’associazione nazionale magistrati -. Se sono per discutere sul capo della Procura sono relazioni patologiche».

L’incarico di Bonafede agli ispettori del ministero della Giustizia

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, preoccupato per le vicende che stanno coinvolgendo i giudici Palamara e Fava, ha incaricato l’ispettorato del ministero di svolgere «accertamenti, valutazioni e proposte». Stando a quanto trapela da fonti vicine al ministero, il guardasigilli avrebbe chiesto agli ispettori di occuparsi della vicenda già nei primi giorni di maggio.

Bonafede sarebbe molto preoccupato data la delicatezza della vicenda che coinvolgerebbe anche le nomine del Csm. Per ora il ministro tiene il massimo riserbo sulla questione e si riserva di assumere ogni opportuna iniziativa quando il quadro sarà più chiaro, nel pieno rispetto dell’autonomia della magistratura che ha aperto un’inchiesta.

