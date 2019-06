Salvini: «Si va avanti se si fanno le cose. Di Maio vuole vertice? Anche oggi»

«Non ho nessuna intenzione di far cadere il governo, ma il governo è pagato per fare, non per dubitare e rimandare» dice Salvini ai microfoni di Rtl 102.5 aggiungendo: «Nelle ultime settimane ho avuto l’impressione che si rimandasse. Di Maio chiede un vertice? Per me si può fare anche oggi».

E ancora: «Noi come Lega siamo pronti, abbiamo idee e progetti. Conto che tutti partano determinati e compatti. Se tra 15 giorni saremo ancora qui a dirci le stesse cose, con gli stessi problemi, ritardi e rinvii, allora sarebbe un problema».

Non bisogna, aggiunge Salvini, «dubitare, fermare, rimandare» ed invece «nelle ultime settimane non solo io ma penso tutti gli italiani abbiamo avuto l’impressione che si rimandasse»: sull’autonomia, «ne riparliamo», il taglio delle tasse e il decreto sicurezza «possono aspettare», il codice degli appalti «lo rivediamo ma con calma, e intanto siamo fermi».

«No, lo ripeto – ha concluso – Credo alla possibilità di cambiamento con questo governo che in 12 mesi ha fatto quello che la sinistra non ha fatto per anni, nelle ultime settimane ci sono stati dei bisticci di troppo e quindi andiamo avanti».

