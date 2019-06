Lega e M5s litigano subito sullo sblocca cantieri: la tregua chiesta da Conte dura poco

Il vertice convocato da Conte è fallito per il mancato accordo sulla sospensione del codice degli appalti, voluta da Matteo Salvini

«Non posso garantire che il Governo duri, non dipende solo da me», ha detto in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte. Il premier ha invitato la Lega e il M5s a ritrovare lo spirito di un anno fa, ma pochi minuto dopo il suo discorso i due azionisti di Governo hanno ricominciato a farsi la guerra. Prima con le dichiarazioni sulle relazioni con l’Ue e poi con lo scontro sul decreto sblocca-cantieri, esploso in serata durante un vertice convocato direttamente da Conte.

L’intesa sul decreto è saltata perché i due partiti non hanno trovato un accordo su un emendamento, proposto da Matteo Salvini, che – se approvato – provocherebbe la sospensione per due anni del codice degli appalti.

Un provvedimento che non piace al M5s, che teme che bypassare le norme stringenti del codice sia il modo migliore per favorire la corruzione e la criminalità organizzata. Lo scontro sull’emendamento ha fatto saltare il tavolo delle trattative dopo circa un’ora di colloquio.

Poco dopo la fine dell’incontro, dal ministero dei Trasporti guidato da Danilo Toninelli è partito un duro attacco: «Se la Lega vuole far saltare il decreto sblocca-cantieri e magari così mettere a rischio lo stesso Governo, lo dicesse in maniera chiara e se ne assuma la responsabilità».

L’ok alla flat tax del ministro Grillo

Pochi minuti prima di questo scontro, il M5s aveva confermato il suo via libera alla flat tax. Dopo le aperture della pasionaria del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, vicepresidente del Senato, e di Francesco D’Uva, capogruppo alla Camera, era stata la ministra della Salute Giulia Grillo a dare la sua benedizione: «La flat tax abbiamo detto che la votiamo tutti: la portino in Consiglio dei ministri e siamo pronti a votarla». Parlando con i cronisti, Grillo ha dichiarato che «rasserenare i toni non è solo possibile, ma doveroso». Un appello caduto nel vuoto.