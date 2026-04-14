La scelta di Meloni, a gamba tesa sul conflitto nel Golfo: «Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele»

La premier condanna l'attacco di Trump a Papa Leone XIV: «Io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici»

«Il governo in considerazione della situazione che stiamo vivendo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele». Questa la decisione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. Un intervento a gamba tesa sul conflitto in corso sul Golfo e alla luce degli attacchi dell’Idf ai contingenti Unifil in Libano. «Bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione, riaprire lo Stretto di Hormuz che per noi è fondamentale. Chiaramente non solo per i carburanti, ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi», ha sottolineato la premier.

«Levare il bando al gas russo? La pressione che abbiamo esercitato finora sulla Russia è l’arma più efficace»

Sul gas russo Meloni insiste a mantenere la linea europea, ancora a favore di Kiev: «Descalzi (numero uno di Eni che aveva suggerito di ritirare il bando alle importazioni di GNL russo ndr) è un operatore di settore e chiaramente ha il dovere di porre le questioni per come le vede». «Io continuo a sperare che a gennaio 2027 saremo riusciti a fare dei passi avanti. Non dobbiamo dimenticare che la pressione economica che abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è l’arma più efficace che abbiamo per costruire la pace».

«Da Trump parole inaccettabili sul Papa»

Sull’attacco di Donald Trump al Papa dichiara: «Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo». Il rapporto con gli Usa, sottolinea la premier, va avanti. «Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, chiaramente in questo contesto, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario. Però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d’accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d’accordo dico di essere d’accordo, quando non sono d’accordo dico di non essere d’accordo perché credo che questo faccia bene all’Europa, agli Stati Uniti e all’Occidente in generale», ha dichiarato Meloni.