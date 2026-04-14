Una petroliera cinese sfida Trump e attraversa lo Stretto di Hormuz – La diretta

Secondo JD Vance la palla delle trattative ora è nel campo dell'Iran. Trump ha rifiutato la proposta di Teheran di sospendere per 5 anni il programma nucleare

Nel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco degli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha rifiutato la proposta di sospendere il programma nucleare iraniano per cinque anni, e il vicepresidente JD Vance ha detto che la palla delle trattative adesso è nel campo dell’Iran. Le Borse in Asia hanno aperto in territorio positivo, i future a New York sono poco mossi.