L’ex Fratelli d’Italia: «Apro il telefono e svelo i segreti del partito di Meloni»

Manlio Messina minaccia di vuotare il sacco dopo l'addio. La gestione del turismo in Sicilia e la vicinanza alla premier

«È arrivato il momento di aprire il mio telefono e far capire cosa muove me e cosa invece muove chi gestisce il partito di Fratelli d’Italia». La minaccia è chiara e c’è anche una deadline: giovedì 16 aprile in una conferenza stampa alla Camera l’ex vicecapogruppo di FdI alla Camera Manlio Messina vuoterà il sacco sul suo addio al partito. Se n’è andato sbattendo la porta il 5 marzo del 2025 dopo la decisione di Giorgia Meloni di commissariare il partito in Sicilia. E ora su Facebook avverte che è pronto ad aprire il suo cellulare per svelare i segreti del suo partito.

Manlio Messina e i segreti di FdI

All’epoca commissario venne nominato Luca Sbardella. Che contestò a Messina la gestione allegra della corrente nella Regione e del sistema turismo. Messina ha già anticipato a Report alcune delle accuse che riguardano il compenso di Beatrice Venezi nella fondazione Taormina Arte. Ma, come ricostruito dalla trasmissione di Raitre, tra le contestazioni ci sarebbe anche l’associazione Taobuk che organizza l’omonimo festival letterario grazie a contributi diretti in forza di una legge approvata dal Parlamento regionale. Somme, spiega oggi Repubblica, che nel 2024 sarebbero arrivate a oltre 700 mila euro, per una kermesse che ha visto ospiti, tra gli altri, l’ex ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano e il suo successore Alessandro Giuli.

I compensi raddoppiati

«Di certo quando c’ero io le fondazioni non raddoppiavano i compensi di nessuno», aggiunge sibillino Messina. E secondo alcune voci nel giorno della conferenza stampa Messina potrebbe annunciare una candidatura alla presidenza della Regione, da indipendente, da parte dello stesso Messina. Contro l’uscente Renato Schifani – il governatore forzista che sogna il bis – o contro l’eventuale outsider che la coalizione sta già cercando.

Nell’ottobre 2023 Messina si difese dalla voce messa in giro da Fabrizio Corona di essere l’amante di Giorgia Meloni: «Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona!».