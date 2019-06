Sblocca cantieri: qual è il compromesso che ha salvato il Governo

Sembra ormai evidente che la sopravvivenza del Governo, prima che dalla pacificazione del clima da campagna elettorale richiesta dal premier Conte, stia passando dalle limature allo Sblocca cantieri. In particolare sulle limitazioni, caldeggiate dalla Lega, al Codice degli appalti, norma varata nel 2016 che regola la concessione di lavori pubblici ai privati e che, fra i suoi principi ispiratori, ha la limitazione delle infiltrazioni della criminalità organizzata e della corruzione.

Le posizioni politiche

Le iniziali posizioni politiche sul campo erano decisamente chiare: da una parte la Lega, che premeva per un alleggerimento della norma, in modo da consentire un più agile disbrigo delle pratiche di concessione dei lavori da parte delle aziende che, secondo il Carroccio, favorirebbe il rilancio dell’economia, dall’altra il Movimento 5 Stelle che temeva che depotenziare il Codice avrebbe favorito fenomeni corruttivi.

Questi i principi di partenza. Nei mutati rapporti di forza fra gli alleati di governo la posizione della Lega ha preso il sopravvento ed è diventata l’oggetto del contendere per il futuro dell’esecutivo. Cedere in toto per il Movimento 5 Stelle, su un tema così identitario come la possibilità di aprire le maglie degli appalti pubblici alla corruzione, avrebbe rappresentato il definitivo accodamento alle posizioni dell’alleato con ulteriori possibili ripercussioni sul consenso.

Le strade erano a quel punto due. O far saltare il tavolo chiudendo l’esperienza di governo o trovare un compromesso. I risultati delle elezioni europee devono aver convinto i pentastellati che andare alle urne a breve non sarebbe stata una scelta utili. Quindi il compromesso.

Cosa cambia nel Codice degli appalti

La Lega aveva chiesto la sospensione secca per due anni di sei norme del Codice degli appalti. Il compromesso si è trovato evitando lo scontro in Aula e limitando la sospensione a quattro fra le norme da mettere in stand by. Fra queste, centrale è la questione dei subappalti che oggi sono limitati a un tetto del 30% sul totale: limite che la Lega voleva abolire del tutto e che invece sarà innalzato al 40%.

Poi c’è la questione delle soglie: cioè, in soldoni, qual è il volume di spesa entro cui un appalto pubblico può essere affidato direttamente o, in caso diverso, seguendo quali regole. In questo caso si è scelto di proseguire sull’intesa raggiunta in commissione Bilancio: sotto i 40mila euro ci sarà l’affidamento diretto, tra i 40 e i 150mila euro affidamento diretto, ma sulla base di tre preventivi.

Il nodo della procedura negoziata

Tra i 150mila e i 350mila e tra i 350mila e un milione di spesa pubblica scatta la procedura negoziata rispettivamente fra 10 e 15 operatori del settore. Cosa vuol dire? La procedura, prevista dal Codice degli appalti, prevede che alla concessione dei lavori non possano accedere tutte le aziende, ma un numero limitato di operatori economici selezionati e inseriti in un apposito elenco redatto dalla stazione appaltante (cioè dall’ente pubblico: il Comune, la Regione, etc.). Tra un milione e i 5,5 milioni di euro. invece, si mettono in moto le procedure per una gara a livello europeo.

La procedura in deroga

Ma il vero nodo, sul quale la Lega sembra averla spuntata, non è tanto sul monte spesa in base a cui scattano le diverse assegnazioni: piuttosto, l’articolo 63 del Codice che stabilisce i casi in cui si può agire in deroga alle suddette regole: cioè quando si può assegnare un appalto, anche milionario, senza dover passare dalle gare europee, ma soltanto attraverso la procedure negoziale.

La nuova casistica prevederebbe maggiore flessibilità in caso, ad esempio, di estrema urgenza, assenza di concorrenza o mancanza di offerte. La misura potrebbe, anche secondo l’opinione di fonti interne alla maggioranza, sospendere di fatto il Codice perché faciliterebbe l’applicazione di criteri di discrezionalità (come l’urgenza) che aprirebbero in modo decisivo le maglie del codice stesso, al limite di equivalere alla sospensione richiesta dalla Lega.