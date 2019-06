Sblocca cantieri, c’è l’accordo tra Lega e M5s. Ecco su cosa hanno ceduto i grillini

Dopo lo scontro di ieri, Matteo Salvini e Luigi Di Maio avrebbero trovato l’accordo sul decreto sblocca cantieri. Ma è un accordo che soddisfa soprattutto la Lega.

Dopo aver fatto saltare il tavolo delle trattative a causa di un emendamento leghista, che prevedeva la sospensione per due anni del codice degli appalti, il M5s ha ceduto dando l’ok a uno stop parziale delle norme. Il testo arriverà domani – 5 giugno – al Senato.

Cosa prevede l’accordo

A spiegare i termini dell’accordo sono stati i capigruppo in Senato di Lega e M5s, Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli. In sostanza, ad essere sospesi per due anni sarebbero soltanto alcuni punti del codice degli appalti – non è ancora chiaro quali – in attesa dell’approvazione di nuove regole.

«Al contempo – spiegano i due capigruppo – saranno garantite le soglie (economiche, ndr) già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato».

La trattativa

Le parole del premier Giuseppe Conte, che ieri ha lanciato un ultimatum ai due partiti di Governo, invitandoli a ritrovare lo spirito di un anno fa, hanno avuto effetto.

La tregua è arrivata al termine di una mattinata concitata, in cui però erano emersi segnali di distensione. «Cantieri sbloccati e appalti più semplici e veloci, la soluzione è a portata di mano», aveva detto Salvini. «Sono fiducioso in un accordo positivo già oggi, l’Italia ha bisogno di opere pubbliche, semplificazione e investimenti».

Anche le dichiarazioni del leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio avevano lasciato pensare all’ipotesi di una soluzione condivisa: «Sullo sblocca cantieri per ora arrivano buone notizie e siamo fiduciosi», aveva detto in mattinata. «Bisogna far ripartire il Paese senza intoppi. Lo vogliamo tutti».

La reazione di Conte

Giuseppe Conte ha benedetto il ritrovato dialogo, affidandosi a una nota del suo staff: «Il ritorno al dialogo è una buona premessa per procedere nella giusta direzione». Nel suo discorso alla Nazione il premier aveva detto di non poter «garantire che il Governo duri, non dipende solo da me» e aveva invitato la Lega e il M5s a ritrovare lo spirito di un anno fa.

Già pochi minuti dopo il suo discorso i due azionisti di governo avevano ricominciato a farsi la guerra. Prima con le dichiarazioni sulle relazioni con l’Ue e poi con lo scontro sul decreto sblocca-cantieri, esploso in serata nel corso di un vertice convocato direttamente da Conte, e rientrato il 4 giugno.

