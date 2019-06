Il Senato approva lo Sblocca-cantieri. Slitta il Cdm con il decreto Sicurezza-bis

Per il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli il governo «ha passato il giro di boa» con l’approvazione in Senato del decreto Sblocca-cantieri. La tenuta della maggioranza è salva, ma non così granitica da fissare il consiglio dei Ministri già domani. Nella prossima riunione a Palazzo Chigi, secondo quanto auspicato dal ministro dell’Interno Salvini, si dovrebbe discutere il decreto Sicurezza-bis, i cui contenuti potrebbero riaccendere le tensioni tra Lega e 5 Stelle.

Il vertice tra Di Maio e Salvini

Dopo il colloquio al Quirinale tra Luigi Di Maio e il presidente della Repubblica, anche l’altro vice-premier potrebbe essere ricevuto al Colle. I due alleati di governo si vedranno probabilmente nelle prossime ore prima del rientro dal Vietnam del presidente del Consiglio Conte.

Il decreto Sblocca-cantieri ora passa alla Camera

Il provvedimento passato oggi al Senato (da approvare entro il 17 giugno alla Camera) aveva creato ulteriori tensioni tra gli alleati di governo, che hanno poi raggiunto una mediazione formulando un super-emendamento di maggioranza.

Bene approvazione in Senato dello #Sbloccacantieri. Ora tocca alla Camera. Presto avremo tutti gli strumenti per far partire più rapidamente tanti appalti e per riavviare opere ferme o a rilento per decine di miliardi. Sosteniamo in modo concreto l’economia del Paese. Avanti così — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 6 giugno 2019

A pochi metri da Palazzo Madama, a Montecitorio il presidente dell’Anac Raffaele Cantone ha sottolineato i rischi del dl Sblocca-cantieri durante la relazione annuale dell’autorità anti-corruzione: «La previsione di una soglia abbastanza alta (150 mila euro) entro la quale adottare una procedura molto semplificata (richiesta di soli tre preventivi) aumenta certamente il rischio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi».