Approvato il Dl Sicurezza-bis. Salvini: «Habemus decreto»

Pronto da settimane, ‘aggiustato’ dopo le perplessità (mai ufficializzate) del Quirinale, il testo del decreto Sicurezza bis è stato approvato dal Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. «Avevo chiesto io a Salvini di aspettare» ha spiegato il presidente del Consiglio Conte presentando l’approvazione dei 18 articoli del decreto fortemente voluto dalla Lega. A spiegare l’esito della riunione ai giornalisti è stato il premier Conte, insieme al ministro dell’Interno Salvini e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti, a poche ore dal vertice notturno a Palazzo Chigi tra Conte e i due vice-premier. Assente in conferenza stampa, l’altro vice-premier Luigi Di Maio.

Conte: «Ho un mandato pieno»

Dopo l’ultimatum lanciato lunedì scorso ai due vice-premier, il premier Conte è tornato sulla tenuta del suo esecutivo: «Il presidente del Consiglio se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo allora non partirebbe, sarebbe sfiduciato: è la logica della grammatica costituzionale. Ai giornalisti piace parlare di mandato pieno, mezzo mandato, un quarto di mandato. Se un giorno dovessi sentire di non avere piena delega e mandato pieno delle forze politiche ne trarrei immediatamente le conseguenze: sarebbe la crisi più trasparente possibile».

Di Maio: «Mi auguro rafforzamento sui rimpatri»

Il capo politico M5S ha definito il provvedimento «un inizio» e si è augurato in fase di conversione in parlamento «un rafforzamento delle misure per i rimpatri dei migranti regolari».

In parallelo al Cdm in commissione al Senato dove si stava discutendo il salario minimo, la Lega ha ritirato i propri emendamenti al ddl presentato dai 5 Stelle su cui il capo politico M5S aveva chiesto agli alleati di governo di velocizzare.

Leggi anche: