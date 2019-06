Il governo va sotto su Radio Radicale: M5S vota contro il salvataggio

Un emendamento del Pd a favore di Radio Radicale spacca il governo: durante il voto nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera l’esecutivo, attraverso il vice-ministro all’Economia Laura Castelli (M5S) ha dato parere contrario. Ma quando si è aperta la votazione la Lega, insieme a tutti gli altri partiti, ha votato a favore.

Il testo, presentato dai deputati Giachetti e Sensi (Pd), è stato riformulato su proposta del partito di Salvini e prevede un finanziamento di ulteriori 3 milioni per il 2019, che dovrebbe garantire il salvataggio dell’emittente radiofonica.

Il testo dell’emendamento

Questo il testo del nostro emendamento su @RadioRadicale così come riformulato e approvato in Commissione pic.twitter.com/36dmSOAX6N — nomfup (@nomfup) 13 giugno 2019

Solo pochi mesi fa il sottosegretario all’Editoria Vito Crimi (M5S) aveva espresso la volontà del governo di non rinnovare la convenzione con Radio Radicale. Poi, prima del voto per le Europee, la Lega aveva presentato un emendamento ad hoc al decreto Crescita per concedere altro tempo all’emittente, in cerca di una soluzione. Lo stop alle trasmissioni di Radio Radicale sarebbe dovuto scattare a fine maggio.