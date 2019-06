Casalmaggiore, il sindaco leghista vince i ballottaggi e urla «feccia» agli avversari – Il video

Vince il ballottaggio, ma dimentica il fair play il sindaco (riconfermato) di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, candidato della Lega nel paesino in provincia di Cremona. Lo spoglio dei voti ha sancito la sua vittoria alle Amministrative 2019 con il 54,47% delle preferenze e uno scarto di 605 voti sul candidato dem Fabrizio Vappina, fermo al 45,53%.

All’inizio il fair play non era mancato. «C’è stima reciproca tra me e Vappina, dispiace ci sano state scorrettezze, ma tra noi non è mai mancato il rispetto», aveva dichiarato Bongiovanni. Vappina, il candidato sconfitto, si era presentato al palazzo comunale per congratularsi con il suo avversario per la vittoria.

Poco dopo, però, durante il discorso di ringraziamento per l’avvenuta rielezione, Bongiovanni si è lasciato andare ad un discorso di gratitudine verso gli elettori, verso gli assessori della propria giunta, verso i propri genitori.

Ad un tratto, ha radicalmente cambiato i toni del proprio discorso e si lasciato andare a un crescendo culminato con un’esplosione: «Non ringrazio però chi ha sparato balle tremende: quella è gente che odia Casalmaggiore ed è feccia, rimane feccia, feccia!», il tutto tra gli applausi accorati e l’ovazione dei propri sostenitori.

Dopo essersi tolto il sassolino dalla scarpa, si è ricomposto e ha chiesto al pubblico: «È la verità o non è la verità?». «È la verità», hanno urlato in coro i sostenitori.

