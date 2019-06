Ragazzo aggredito al comizio di Salvini, il testimone: «Calci e pugni, lo hanno colpito alla nuca» – L’intervista

«È accaduto tutto all’improvviso, non ce l’aspettavamo, è stata un’aggressione violenta. Due uomini si sono avvicinati a noi e hanno preso a calci e pugni il mio amico fino a farlo cadere per terra. Non ho avuto nemmeno il tempo di difenderlo. Qualcuno, poi, lo ha colpito alla nuca». A raccontare quello che è accaduto il 3 giugno a Cremona, durante un comizio di Matteo Salvini, è un amico (che preferisce restare anonimo) del ragazzo aggredito a calci e pugni. La sua colpa? Aver esposto una sciarpa con la scritta «Ama il prossimo tuo». «Non volevamo offendere nessuno ma è chiaro che fosse una provocazione» ci ha spiegato il testimone oculare.

Cosa è successo

Il giovane, che frequenta un oratorio di Cremona, è stato malmenato da un gruppo di persone, presumibilmente militanti della Lega, che non hanno gradito la sua protesta pacifica durante il comizio del vicepremier. Una provocazione che hanno messo a tacere alzando le mani.

Succede a Cremona durante il comizio di Salvini: ad evitare il peggio l'intervento delle forze dell'ordine. «Lasciatelo da solo, poverino» ha tuonato il vicepremier dal palco Il tuo browser non supporta il tag iframe

Tutto è cominciato quando alcuni dei presenti si sono scagliati contro il giovane che ha osato alzare la sciarpa incriminata. «Butta giù quella carta igienica», «Butta giù quello schifo» gli avrebbero detto. Al suo rifiuto, è scattata l’aggressione: «Violenta, grave, ma durata appena un minuto».

L’intervento della Polizia Municipale

Il ragazzo è stato salvato dall’intervento di tre agenti in borghese della polizia municipale che hanno messo fine all’aggressione identificando la vittima che, dolorante, ha preferito non denunciare né andare al pronto soccorso. Al momento, il ragazzo aggredito preferisce non parlare coi cronisti.

Il video dell’aggressione – prima circolato in privato, girato dall’amico del giovane e poi diffuso in rete da Pippo Civati – è finito nelle mani della Polizia Municipale che ha avviato le indagini. In realtà esisterebbe anche un secondo video che mostrerebbe per intero l’aggressione ma che per ora i diretti interessati hanno preferito non divulgare.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco di Cremona aveva detto (al minuto 12.55): «Lasciatelo da solo, poverino, un applauso al comunista». Non è chiaro, però, se abbia assistito all’aggressione.

«Io, alcuni di CasaPound e gli ultras lo abbiamo circondato»

Infine spunta un post di un giovane che su Facebook rivendica l’aggressione: «Io, alcuni di CasaPound e gli ultras lo circondiamo invitandolo a togliere quello schifo. Una signora gli urla “Cogl**ne, spostati che non vedo il mio capitano” e il tipo le risponde “Dai vecchia, siamo in democrazia, vieni a togliermelo tu”. Dieci secondi dopo la carta igienica l’avevamo noi e il tipo è stato portato via dalla celere».

L’account Facebook del ragazzo non è più disponibile ma il suo post continua a girare sui social.

