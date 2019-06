Sardegna: centrodestra prende Cagliari e Alghero al primo turno, ma fuori dal ballottaggio a Sassari. M5S KO

Hanno votato 28 comuni per un totale di 390mila cittadini. Illorai ha eletto il primo sindaco leghista dell’isola

La Sardegna ha votato. Illorai ha eletto il primo sindaco leghista dell’isola, altri 9 comuni finora hanno già eletto il loro primo cittadino, grazie al raggiungimento del quorum.

Lo spoglio è ancora in corso. A Cagliari è avanti il centrodestra. A 133 sezioni scrutinate su 174, Paolo Truzzu (FdI) è avanti con il 50,7% su Francesca Ghirra (Pd).

– Cremone (altri CSX) 2,1%#Amministrative2019 #Sardegna #MaratonaYouTrend — YouTrend (@you_trend) June 17, 2019

Centrodestra vince ad Alghero dove Mario Conoci è stato eletto primo cittadino, seguito da Mario Bruno (Centrosinistra). Mentre Roberto Ferrara del M5S si è fermato al 15,45%.

A Sassari invece è avanti il centrosinistra. Qui Mariano Brianda è al 33,9%, mentre Gian Vittorio Campus, sostenuto da liste civiche, è al 31%. Mariolino Andria (centrodestra) è al 17,1%, rimanendo così fuori dal ballottaggio che si terrà il prossimo 30 giugno.

Anche nove piccoli comuni sardi hanno già eletto il loro primo cittadino grazie al raggiungimento del quorum. Si tratta di Illorai che ha eletto il leghista Titino Sebastiano Cau che diventa così il primo sindaco della Lega della storia dell’isola; Ortueri nel Nuorese (Francesco Carta); Sorradile nell’Oristanese (Pietro Arca) e Putifigari (Giacomo Contini) nel Sassarese; Onanì (Clara Michelangeli) e Sarule (Paolo Ledda) in provincia di Nuoro, Esterzili (Renato Melis ), Genoni (Gianluca Serra) nel Sud Sardegna, Magomadas (Emanuele Cauli), in provincia di Oristano.

Il voto in Sardegna

Per la sfida elettorale dei 28 Comuni sardi chiamati al voto ieri, 16 giugno, nelle ultime settimane erano arrivati numerosi leader nazionali: l’ultimo, in ordine di tempo, era stato Luigi Di Maio che a Sassari e ad Alghero aveva attaccato la giunta regionale di centrodestra (guidata dal leghista Solinas) per la legge che reintroduce i vitalizi.

Per la Lega il voto è invece un nuovo test dopo il successo delle Europee, mentre il Pd spera di mantenere il governo delle città già governate dal centrosinistra (Cagliari, Sassari, Alghero). Alle ultime Regionali, il Carroccio pur crescendo era arrivato secondo, subito dopo il Partito democratico che aveva tenuto nonostante il calo dei consensi.

Il rischio astensionismo è alto e in più bisogna considerare che i cagliaritani nel 2019 sono andati alle urne ben quattro volte. Sono quasi 400mila gli elettori sardi che questa volta sono chiamati a votare: tra loro anche gli abitanti di cinque città con popolazione superiore a 15mila (Cagliari, Sassari e Alghero, Monserrato e Sinnai): gli eventuali ballottaggi saranno il 30 giugno.

L’affluenza

Alle 19 l’affluenza nei 28 comuni chiamati al voto in Sardegna è stata in media del 59%. Secondo i dati del ministero dell’Interno, a Cagliari la percentuale dei votanti ha raggiungo il 51,7%, a Sassari il 54,7% e ad Alghero il 58,6%.

Cagliari

Il capoluogo isolano va al voto con due anni di anticipo per le dimissioni del sindaco di sinistra Massimo Zedda, che ha optato per il Consiglio regionale dove siede all’opposizione dopo aver perso la sfida per la guida della Regione contro Christian Solinas (centrodestra).

La sfida è a tre, tra centrosinistra (Francesca Ghirra), centrodestra (Paolo Truzzo, FdI) e una lista civica ambientalista (Angelo Cremone). Assente il Movimento 5 Stelle: il candidato è stato silurato da Roma dopo le polemiche su alcune frasi antiabortiste. Sarà dunque importante capire come si comporteranno gli elettori M5s.

Sassari

Sette candidati per la poltrona da sindaco nella città guidata da 14 anni dal centrosinistra. Il sindaco uscente Nicola Sanna del Partito democratico si è dimesso dopo i risultati delle Regionali: non era stato eletto come consigliere regionale. Dimissioni poi ritirate su invito del segretario Pd Nicola Zingaretti.

Alghero

Tre candidati sindaco: Mario Bruno (centrosinistra), Mario Conoci (centrodestra) e Roberto Ferrara (M5S). Proprio il sindaco uscente Mario Bruno aveva avuto dei problemi in maggioranza pochi mesi fa e non aveva escluso le dimissioni.

Nessuna lista ad Austis

Niente elezioni invece ad Austis, in provincia di Nuoro: qui per la quinta volta consecutiva non è stata presentata alcuna lista.