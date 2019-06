Carlo Calenda, l’ultimatum a Zingaretti: «O rilanciamo subito il Pd, o sarà un caos»

«Possiamo dire di rinunciare a coordinarci e quindi che il Partito Democratico sarà un caos da adesso fino alla fine dei suoi giorni oppure dire che proviamo a rilanciarlo».

Le parole sono quelle di Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico ed ora eurodeputato, dopo aver conquistato 270 mila preferenze con il movimento Siamo europei nelle liste Pd. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’esponente dem parla degli sviluppi all’interno del Partito Democratico e di possibili scenari futuri.

Alla domanda su come intenderebbe un coordinamento interno, Calenda sembra avere le idee chiare: «Possiamo fare come in Inghilterra, con un governo ombra, il cui premier è anche presidente o segretario del partito, nel caso specifico, che coordina l’opposizione e le proposte di rilancio del Paese».

Il discorso poi vira sul movimento Siamo europei con il quale l’ex ministro si è presentato alle ultime elezioni europee e che lui stesso non definisce già morto, ma che, anzi, «deve prendere un indirizzo più popolare e liberal-democratico».

L’ultima battuta è dedicata alle vicende di pochi giorni fa che vedono Luca Lotti coinvolto in rapporti poco chiari con il Csm: «è normale che ci siano contatti tra la politica e il Csm», dice Calenda. Ma poi affonda il colpo: «Quello che non è normale è che lo faccia una persona che è rinviata a giudizio in quella stessa procura di cui si discute».

