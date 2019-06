Maria Elena Boschi apre un ristorante? La risposta della deputata Pd: «Ma come le scrivono?»

L’indiscrezione dell’agenzia Adnkronos ha scatenato la reazione dell’ex ministro Pd, che per il momento non sembra voler cambiare lavoro

L’ex ministro Maria Elena Boschi non avrebbe nessuna intenzione di cambiare lavoro, o almeno di aggiungere quello di ristoratrice alle sue attuali attività. Su Twitter, è la stessa deputata Pd a smentire l’agenzia Adnkronos, che aveva diffuso l’indiscrezione con tanto di zona in cui avrebbe aperto il locale.

La Boschi ha bollato quel lancio di agenzia come una: «Idiozia assoluta. Ma come le scrivono? – si è interrogata su Twitter – Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo?».

Il lancio di una agenzia dice che voglio aprire un ristorante a Roma. Una idiozia assoluta. Ma come le scrivono? Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo? Comunque parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica pic.twitter.com/SHsbXGn8u4 — maria elena boschi (@meb) 23 giugno 2019

Il locale

L’agenzia Adnkronos aveva riportato che l’ex ministro era pronta per lanciarsi nel mondo della ristorazione. Il locale sarebbe sorto in via Santa Maria dell’Anima, a due passi da piazza Navona. Insomma nel cuore della movida dei locali più frequentati dai politici a Roma.

La Boschi ha negato tutto, annunciando il suo prossimo impegno: «Parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica».