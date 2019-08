Boschi risponde dal mare a Salvini: «Io una mummia da riesumare? Bacioni dal mio sarcofago» – La foto

La deputata dem ha risposto alle parole del vicepremier del Carroccio che, in una diretta Facebook, l’ha definita «mummia»

Nuovo scontro via social tra Maria Elena Boschi e Matteo Salvini. La deputata del Pd ha risposto alle parole del leader della Lega che la definivano una «mummia da riesumare del governo Renzi».

In una diretta Facebook, Salvini si era detto pronto a tutto «per evitare che gli italiani anneghino in un governo di sinistra, con politiche di sinistra bocciate alle ultime elezioni. Qui, gli unici traditori sono coloro che eventualmente dovessero tradire il voto popolare per riesumare mummie alla Renzi ed alla Boschi».

Ma l’ex ministra delle riforme del governo Renzi non ci sta, e risponde al titolare del Viminale pubblicando una puntualizzazione sulla sua posizione circa l’alleanza tra M5s e Pd, allegando anche una foto dalla spiaggia, in compagnia di alcune amiche.

«Salvini dice che io sono una mummia che vuole tornare al Governo – scrive Maria Elena Boschi – Io al Governo con Toninelli e Di Maio non ci vado, non sono Salvini. Al massimo voto la fiducia a un Governo Istituzionale che evita l’aumento dell’Iva e che riporta l’Italia a giocare un ruolo in Europa».

L’ex ministra ha poi risposto al leader della Lega dopo esser stata definita «mummia»: «Quanto al fatto di essere una mummia ho come l’impressione che #CapitanFracassa sia nervoso. Il caldo fa male: in questi casi bisogna bere molto e evitare di uscire nelle ore più calde. Come direbbe lui, “bacioni” dal mio sarcofago».

Leggi anche: