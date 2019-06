Ballottaggi 2019, la geografia del voto in Italia: ecco chi ha vinto (e chi ha perso) e dove

Il centrodestra avanza in tutta Italia e conquista tre roccaforti della sinistra: Ferrara, Forlì e Piombino. Il centrosinistra strappa Livorno al M5s, conferma Reggio Emilia e Prato, ma perde terreno in Umbria. Al M5s solo Campobasso

Conclusi i ballottaggi, festeggiano tutti. Festeggia Matteo Salvini, per le «straordinarie vittorie» ottenute dove la sinistra governava da decenni. Festeggia il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che resiste nella “rossa” Emilia e strappa Livorno al M5s. E festeggia anche il Movimento di Luigi Di Maio, vera cenerentola di questa tornata elettorale, che dopo i veleni e i sospetti di inciucio col Pd porta a casa il comune di Campobasso, soffiandolo all’alleato leghista. In generale, il quadro che emerge dalle amministrative è quello di un ritorno al bipolarismo, col centrodestra che cresce e il centrosinistra che mantiene la maggioranza dei comuni con più di 15mila abitanti.

Le vittorie simbolo del centrodestra

Matteo Salvini e Nicola Zingaretti hanno buoni motivi per essere soddisfatti. Ma il primo ne ha qualcuno in più del secondo. Il ministro dell’Interno ha vinto a Ferrara con un suo candidato, Alan Fabbri, e ha trainato la vittoria del centrodestra a Forlì e Piombino.

Straordinarie vittorie della Lega ai ballottaggi, abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da settant’anni! Posted by Matteo Salvini on Sunday, June 9, 2019

A Ferrara il centrosinistra governava senza soluzione di continuità da 69 anni; a Forlì da 49 anni; a Piombino – città operaia, simbolo della resistenza e delle lotte sindacali – addirittura da 73. Qui il candidato di centrodestra ha ottenuto il 64,2% dei voti e il Pd è stato spazzato via.

Le vittorie simbolo del centrosinistra

Per il segretario del Pd, i risultati più incoraggianti arrivano dalle conferme di Reggio Emilia e Cesena in Emilia, dove si voterà in autunno, e da Prato, in Toscana. Il fiore all’occhiello è, senza dubbio, la ri-conquista di Livorno, dopo 5 anni di governo M5s con Filippo Nogarin.

🔴 La maggioranza boccia la mozione del Partito Democratico per proclamare lo stato di emergenza climatica in Italia…. Posted by Nicola Zingaretti on Wednesday, June 5, 2019

Capoluoghi di provincia: la mappa del voto

Ai ballottaggi si è votato in 15 capoluoghi di provincia e il confronto si è concluso con un pareggio.

Il centrodestra ne ha conquistati 7 (Biella, Vercelli, Ferrara, Forlì, Ascoli Piceno e Foggia, Potenza), il centrosinistra 7 (Rovigo, Verbania, Cremona, Reggio Emilia, Livorno, Prato e Avellino), uno solo – Campobasso – è andato al M5s.

Bilancio dei #Ballottaggi: i sindaci uscenti sono 4 CDX, 9 CSX e 2 M5S. I nuovi sindaci sono invece 7 CDX, 6 CSX, 1 M5S e 1 civico. #MaratonaYouTrend — YouTrend (@you_trend) June 9, 2019

Bisogna però ricordare che al primo turno il centrosinistra aveva ottenuto importanti conferme in sei grandi città (Bari, Bergamo, Firenze, Lecce, Modena e Pesaro), mentre il centrodestra ha avuto successo a Pavia e Pescara, oltre che a Perugia e Urbino.

L’avanzata del centrodestra nei comuni con più di 15mila abitanti

L’avanzata del centrodestra diventa più evidente includendo nella visuale tutti i comuni con più di 15mila abitanti: il centrodestra aveva 39 sindaci e ora ne ha 75. Il centrosinistra ne aveva 149 e ora ne ha 109.

La disfatta del Pd in Umbria

Per il Pd, i segnali più preoccupanti arrivano dall’Umbria: dopo lo scandalo sanità, che ha portato all’arresto del segretario regionale e dell’assessore alla salute e alle dimissioni della Governatrice Catiuscia Marini, passano al centrodestra Perugia (al primo turno), Orvieto, Foligno e Marsciano.

L’unica città dove il centrosinistra resiste è Gubbio. Di certo non un buon segnale, in vista delle prossime elezioni regionali, che si dovrebbero tenere a novembre.