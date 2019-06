Flat tax, il braccio di ferro tra Di Maio-Salvini e Tria: il piano Lega-M5s per congelare l’Iva

Il vicepremier Luigi Di Maio non sembra avere dubbi: la flat tax si farà e non ci sarà un aumento dell’Iva. Il leader del M5s conferma la linea in accordo con l’alleato Matteo Salvini, quindi, ma in inevitabile contrasto con quanto vorrebbe il ministro dell’economia Giovanni Tria, che insiste sulla necessità di trovare coperture economiche adeguate alla riduzione delle tasse.

Una differenza di vedute che avrebbe portato il vicepremier leghista ad abbandonare il vertice “economico” di palazzo Chigi, ieri 12 giugno, perché urtato dall’indisponibilità del ministro dell’Economia di “ammortizzare” i costi della manovra su vari anni, mettendo a bilancio soltanto una parte dei 23 miliardi necessari per l’introduzione del nuovo sistema di tassazione. Solo dopo il leader della Lega si è giustificato con un appuntamento già preso al Viminale, al quale non poteva mancare.

Ma in un’intervista al Corriere della Sera Luigi Di Maio non concede spazio ai dubbi di Tria sul finanziamento della manovra: «In questi giorni sto sentendo tante cose e non vorrei che qualcuno pensasse di fare la flat tax aumentando l’Iva o dicendo di no alle detrazioni per le famiglie. Lo dico chiaramente: questo non lo permetterò. Sull’Iva c’è poco da discutere: non aumenta. L’avevo già promesso una volta e così è stato»

E se così facendo dovesse crescere il deficit, allarmando maggiormente l’Unione europea e contraddicendo quanto prevista dalla procedura d’infrazione aperta nei confronti dell’Italia? Sull’Europa Di Maio sembra essere pronto all’ennesimo braccio di ferro: «L’Ue ha sbagliato in passato, soprattutto con le politiche d’austerità, adesso serve un cambio di marcia. Nessuno si metta in testa di tagliare i servizi agli italiani perché noi questo non lo permetteremo – e ancora – non è possibile che a chinare la testa debbano sempre essere gli italiani».

Per quanto riguarda il deficit invece, il vicepremier pentastellato si affida alla lotta all’evasione: «Recupereremo molte risorse da investire in servizi per i cittadini». E promette: «Incontri dedicati proprio sui temi economici». Basta allarmismi, basta anche gettare benzina sui veri o presunti scontri all’interno del Governo: «Con Giuseppe ho un ottimo rapporto e ovviamente c’è grande sintonia», e neppure sulle presunte divisioni all’interno del Movimento. Niente scontro sulla nomina del Commissario Europeo (su Giancarlo Giorgetti nulla di deciso), niente sostituzioni post-graticola: «Non siamo mica a scuola».

