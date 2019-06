Salvini e Di Maio fanno muro contro l’Ue: «No a manovrine: in 2 anni rilanciamo l’economia»

Linea dura contro l’Unione europea. La conferma – e la continuazione – del bilancio di ieri del vertice a tre tra il premier Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini (il primo dopo l’ultimatum lanciato dal presidente del Consiglio una settimana fa), arriva anche in mattinata.

«Siamo un Paese che può pretendere più rispetto in Europa», tuona il capo politico del Movimento 5 Stelle ai microfoni di Rtl 102.5 stamattina, 11 giugno.

«L’obiettivo è fare una legge di bilancio, a dicembre, in grado di aumentare gli stipendi e abbassare le tasse». Non per andare contro l’Ue: «ci vuole un dialogo, e posizioni forti. Ma per noi di manovrina non si deve nemmeno parlare».

Di Maio si allinea così al no netto pronunciato dall’altro vicepremier, Matteo Salvini, stanotte al termine del vertice di governo. No a «manovra correttiva e aumento tasse», aveva detto il leghista.

«Un terzo degli italiani ha votato Lega, quindi ha votato Salvini per chiedergli di fare in economia ciò che ha fatto per affrontare il problema dell’immigrazione incontrollata», aggiunge oggi in un’intervista a La Verità.

🔴”L’obiettivo è una #leggedibilancio che aumenti gli stipendi, con salario minimo e non solo, e diminuisca le tasse. Servirà dialogo con Ue ma anche prese di posizioni ferme. Io contro #Conte? Nessuno mi metterà mai contro di lui”.@luigidimaio 🎙️#nonstopnews — RTL 102.5 (@rtl1025) June 11, 2019

«L’Ue? Non andrà fino in fondo»

In una sorta di distopia parallela, Salvini e Di Maio affidano alle rotative paletti e punti fermi post-vertice. La procedura d’infrazione dell’Ue? «Non so prevedere il futuro ma non credo che andranno fino in fondo», dice il leader grillino in merito alle decisioni dell’Ue sulla procedura di infrazione per l’Italia. «Non credo che l’obiettivo sia andare contro l’Unione Europea, ma di abbassare le tasse e migliorare la condizione degli italiani».

«Non credo che la Ue arriverà fino in fondo», dice, testuale, anche Salvini a Libero. «Quello che chiediamo è ragionevole. In caso contrario cominceremo col tenerci i sei miliardi» che l’Italia «versa nelle casse dell’Unione ogni anno».

E il premier Conte?

«Nessuno riuscirà mai a mettermi contro il presidente del Consiglio, perché Conte ha sempre portato avanti le battaglie all’Unione europea con il governo italiano e continueremo a farlo», dice Luigi Di Maio a Rtl.

Far saltare il governo e puntare alla poltrona da premier? «Non capisco le preoccupazioni di Conte. Io voglio fare il ministro dell’Interno e basta. Gli altri però devono cambiare passo», dice a Libero.

Le condizioni della tregua

La tregua, nel governo, c’è: armata e lastricata di se. «Se dovessi rendermi conto che nei prossimi due anni non si può muovere o cambiare nulla, ne trarrei le conseguenze», aggiunge Salvini. «In una parola, sarebbe inaccettabile. Deve essere chiaro a tutti che io sto al governo per aiutare gli italiani. Se uno pensa di stare lì a vivacchiare, si sbaglia di grosso», dice in un’altra intervista a Libero, a ulteriore rinforzo.

C’è tregua: «se si lavora per gli interessi degli italiani», rilancia oggi Luigi Di Maio, usando poi praticamente le stesse parole di Salvini: «Non c’è tregua se invece si decide di vivacchiare», ha ripetuto. «Se si tutelano gli interessi italiani andiamo avanti».

I dossier sul tavolo

Il capo grillino rilancia sul salario minimo, ora in discussione in commissione al Senato. «Discutiamone, ma chi lo paga?», si chiede Salvini. Le imprese? «E se prima non abbassi le tasse alle imprese, come fanno?».

E i minibot? Di Maio apre, Salvini alza le mani: «L’obiettivo è ripagare le aziende che hanno crediti con la pubblica amministrazione, poi che si chiamino minibot o mini Luigi o mini Pierluigi non cambia niente», dice il ministro dello Sviluppo Economico.

I minibot «erano nel contratto di governo, ma non importa», alza le spalle Salvini. «Se non convincono io non mi impunto. Chiedo però a Tria e a Conte di trovare una soluzione rapida al problema».

Palla al centro.

In copertina Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ansa/Alessandro Di Meo