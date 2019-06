Crisi Whirlpool, l’azienda «non chiuderà Napoli». Ma il ministero taglia comunque i fondi

In Italia «ci dobbiamo far rispettare. Se vieni qui e prendi i soldi dello Stato, non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti», dice Di Maio

La crisi Whirlpool a una svolta? L’azienda statunitense «non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli, ma è impegnata a trovare una soluzione che garantisca la continuità industriale e i massimi livelli occupazionali del sito», assicura in una nota diffusa oggi, 11 giugno.

Una dichiarazione che arriva dopo l’annuncio di stamane del ministro del Lavoro Luigi Di Maio: quello della firma di una direttiva ministeriale per revocare all’azienda «tutti gli incentivi». La multinazionale «non ha tenuto fede ai patti, si è rimangiata la parola e dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli», aveva detto Di Maio.

Domani è previsto un nuovo incontro al Mise: «Auspichiamo di poter iniziare il percorso con le istituzioni presenti e le organizzazioni sindacali volto a risolvere la vertenza», fa sapere oggi la Whirlpool.

Le accuse di Di Maio

Whirlpool «ha avuto circa 50 milioni di euro dal 2014 a oggi in incentivi», aveva detto il vicepremier Di Maio. In Italia «ci dobbiamo far rispettare. Se vieni qui e prendi i soldi dello Stato, non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti».

Di Maio annuncia anche buone notizie su un altro dossier scottante: quello su Alitalia. «Siamo in dirittura d’arrivo. Questa sarà una settimana cruciale in cui dovremo prendere e fare delle scelte».

La crisi Whirlpool

Sono 420 i lavoratori a rischio nello stabilimento di via Argine a Napoli, dipendenti di Whirlpool, multinazionale statunitense degli elettrodomestici.

Su questa crisi aziendale è stato aperto un tavolo al ministero dello Sviluppo economico guidato dal vicepremier, che ha già nei giorni scorsi accusato l’azienda di aver percepito milioni di euro di fondi pubblici che in assenza di una soluzione – dice – potrebbero tornare al mittente.

«Alla Whirlpool – aveva preannunciato Di Maio nei giorni scorsi – ho detto: “Guardate, se chiudete quello stabilimento entro 7 giorni vi tolgo tutti i milioni di euro che vi ho dato”».

In copertina lavoratori della Whirlpool davanti al ministero dello Sviluppo Economico a Roma, 4 giugno 2019. Ansa/Massimo Percossi

