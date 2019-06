Striscione sui vicepremier “censurato”, la questura risponde. Di Maio: «Lo espongo io»

Ancora striscioni. Ancora accuse di censura alla polizia e risposte. Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato una manifestazione sindacale tra le strade di Roma per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano di assunzioni nella pubblica amministrazione. Prima della partenza del corteo si è verificato un altro striscione gate.

Alcuni agenti della Digos avrebbero impedito di esporre uno striscione a dei manifestanti della Uil. A dare la notizia è Michelangelo Librandi, uno dei dirigenti del sindacato: «Volevamo mettere lo striscione al Pincio questa mattina, ma ci hanno bloccato perché troppo grande. Abbiamo poi provato a metterlo per strada ma è intervenuta la Digos, dicendo che visto che questo striscione era contro i due vicepremier non poteva essere aperto».

Sul grande striscione è stampata una vignetta che vede i due vicepremier disegnati uno di spalle all’altro. Luigi Di Maio spiega al collega: «Matte’, dicono che mettese contro il sindacato porta male!!». Matteo Salvini risponde: «Sì Gigino, lo so, infatti me sto a porta’ avanti col lavoro!!». Nel mentre il vicepremier leghista si scatta una foto con una felpa targata Uil.

Roma, bloccato striscione contro Salvini e Di Maio : Vietata dalla Digos la vignetta della Uil Fpl perché ritraeva i due vicepremier https://t.co/SUgiJVBkiw pic.twitter.com/jRhOHL31Yl — Fisco24 (@fisco24_info) June 8, 2019

Entrambi parlano con un’improbabile inflessione romana. Certo, gli anni di politica nella Capitale si fanno sentire, ma Salvini è milanese mentre Di Maio è nato ad Avellino. Note dialettali a parte, la Uil ha protestato perchè non sembra esserci alcuna ragione per vietare l’esposizione dello striscione. Sempre Librandi ha spiegato: «Era una striscione solo ironico. Non mi sembra che ci sia nulla di offensivo. Nello striscione abbiamo ripreso una frase che dice spesso Barbagallo: ‘mettersi contro il sindacato porta sfortuna’».

Nessuna censura. La difesa della questura di Roma

La versione fornita dalla questura di Roma è diversa. Il contenuto della vignetta disegnata sullo striscione non avrebbe nulla a che fare con la sua rimozione: «Questa mattina, personale impiegato nel servizio di ordine pubblico ha esortato alcuni manifestanti a rimuovere uno striscione posto su una parete di interesse storico culturale, sita in via Adamo Mickiewicz, nei pressi del Pincio».

Sarebbe proprio questa circostanza che avrebbe fatto intervenire gli agenti:

«Nessuna valutazione è stata fatta circa l’aspetto contenutistico, ma, si è ritenuto che lo striscione fosse lesivo del decoro paesaggistico, così come previsto dall’art.49 del Codice dei Beni Culturali». Spiega poi la questura: «È inoltre prevista una comunicazione preventiva ai competenti uffici del comune nel caso in cui si voglia procedere a tali esposizioni che, nella circostanza, non è stata effettuata, così come confermato dagli uffici capitolini».

Di Maio rilancia lo striscione

Di Maio ha chiarito su Facebook di non aver mai dato personalmente l’ordine di rimuovere quello striscione: «che ironicamente e pacificamente, critica il governo. La libertà di pensiero vale sempre – ha aggiunto il ministro del Lavoro – Questo è un principio che, come MoVimento 5 stelle, per primi, abbiamo sempre difeso e che continueremo a difendere». Per Di Maio: «Ognuno a il diritto di esprimere le proprie idee nel rispetto del decoro e della legge». E quindi, il vicepremier grillino ha deciso anche di rilanciare l’immagine raffigurata sullo striscione: «Lo espongo io. Eccolo».

Giusto per chiarire e senza alcuna polemica: non ho mai chiesto e non mi sarei mai sognato di chiedere la rimozione di… Posted by Luigi Di Maio on Saturday, June 8, 2019

