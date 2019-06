«Avengers endgame»: la baita di Iron Man è in affitto (spoiler)

In Georgia, Airbnb offre la possibilità di soggiornare nella casa di Tony Stark

Se siete ancora traumatizzati dalla fine della saga degli Avengers e dalla morte di Tony Stark e non siete ancora pronti per lasciare andare Iron Man, la Marvel ha deciso di venirvi incontro per aiutarvi a superare il trauma della sua scomparsa.

Per 335 dollari a notte, Airbnb offre l’opportunità di passare del tempo nella casa sul lago dell’eroe Stark. A soli 30 minuti da Atlanta, a Fairburn, in Georgia, con 3 stanze e 3 bagni a disposizione, l’alloggio può ospitare fino a 6 persone.

La casa è stata una delle location dell’ultimo capitolo della saga degli Avengers. Dopo la morte di metà della popolazione dell’universo, fatta sparire con uno schiocco di dita del gigante Thanos, Tony Stark, sopravvissuto miracolosamente allo scontro, si ritira in questo angolo di natura con sua moglie Pepper e la figlia Morgan.

Ed è proprio davanti alla baita che si svolge il funerale e l’ultimo saluto del gruppo di super eroi a Tony Stark che ha sacrificato la sua vita per sconfiggere Thanos e salvare l’umanità.

