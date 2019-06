La legge sull’estradizione è stata sospesa, ma Hong Kong protesta ancora: migliaia in piazza

Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per la seconda settimana di protesta. Domenica scorsa avevano superato quota un milione

Continuano le proteste a Hong Kong. Decine di migliaia di manifestanti stanno sfilando di nuovo in corteo e la ragione principale, o meglio la famosa miccia, è sempre la stessa: la volontà da parte del Governo di trasformare in legge una controversa norma sull’estradizione, momentaneamente sospesa dalla Governatrice Carrie Lam, ritenuta troppo vicina alla Cina.

I manifestanti adesso chiedono di scartare definitivamente la proposta di legge, che prevede la possibilità di estradare i criminali verso Macao, Taiwan e Cina. I manifestanti temono possa essere utilizzata come strumento per silenziare i dissidenti politici. Un caso che riflette il crescente allarme nello Stato semi-autonomo in vista della suo inglobamento nella Cina previsto per il 2047.

In Hong Kong, aerial footage shows thousands of protesters gathering to march in opposition to a controversial extradition bill. Many are dressed in black and wearing white ribbons on their chests: https://t.co/zbrvayAaKo pic.twitter.com/VytfOV7RdE — CNN International (@cnni) 16 June 2019

Ma ormai le proteste vanno al di là del singolo caso. I manifestanti infatti chiedono le dimissioni della Governatrice Carrie Lam la cui amministrazione si è macchiata di una repressione la notte di domenica 9 giugno a tratti violenta nei confronti dei manifestanti pacifici.

Oltre alla condanna della Polizia i manifestanti hanno chiesto al Governo di non inquadrare più le manifestazioni come «sommosse». Un distinguo non soltanto semantico, visto che potrebbe avere delle ramificazioni legali (e penali) per coloro che sono stati arrestati negli ultimi giorni.

ANSA / Nuove manifestazioni a Hong Kong

