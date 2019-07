WhatsApp, Instagram e Facebook down in Europa (Italia inclusa) e Sud America

Da diversi minuti i tre social di punta di Mark Zuckerberg, WhatsApp, Instagram e Facebook, stanno dando problemi agli utenti di tutto il mondo. La maggior parte delle segnalazioni arriva dall’Europa (inclusa l’Italia) e dal Sud America, così come segnalato sulle mappe di Downdetector.

I principali malfunzionamenti riscontrati riguardano il caricamento di foto e stories su Instagram, mentre altri utenti segnalano di non riuscire a inviare né a ricevere messaggi sull’app di messaggistica istantanea WhatsApp. Taluni rallentamenti sono stati riscontrati anche nella pubblicazione su Facebook di foto e link.

Come da consuetudine, su Twitter si sono scatenati i commenti ironici degli utenti, che hanno mandato in trending topic #whatsappdown, #instagramdown, #facebookdown. «Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile», ha dichiarato un portavoce di Facebook a BBC News, a due ore dall’inizio del malfunzionamento.

NON MI SCARICA GLI AUDIO SU WHATSAPP.

NON MI SCARICA LE FOTO SU WHATSAPP.

VADO IN PANICO.

ENTRO SU TWITTER.#WhatsAppDown IN TENDENZA.

GRAZIE POPOLO, SEMPRE SUL PEZZO.

TWITTER NON DELUDE MAI. — Picci (@Claudio_picci) 3 luglio 2019

#whatsappdown

Whatsapp che invece di assumersi la colpa la scarica alla connessione pic.twitter.com/BOIR7ric2G — Alberto Invernizzi (@AlbyInve) 3 luglio 2019

Leggi anche: