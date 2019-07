Domatore del circo Orfei ucciso dalla tigre. Gli animalisti: «Godiamo, giustizia è fatta»

Vomito d’odio sul domatore di 61 anni azzannato da una tigre durante un addestramento al circo Orfei, in provincia di Bari. Tantissimi i commenti su Twitter di persone che esultano per la morte di Ettore Weber, questo il suo nome, l’uomo che stava addestrando quattro tigri contemporaneamente. Soccorso dal 118, è morto per le ferite riportate.

Su Twitter: «Godo, liberate le bestie e riportatele a casa loro»

Sono decine i commenti degli animalisti che «godono» per il decesso del domatore di 61 anni. «Godo, godo, godo. Liberate queste bestie e riportatele a casa loro», «Io sono senza alcun dubbio dalla parte delle povere tigri», «Godo un sacco per quello del circo Orfei azzannato dalle tigri, è quello che si merita», «Giustizia è stata fatta», «Mi dispiace solo perché adesso gli stronzi abbatteranno le tigri».

delle tigri hanno sbranato e ucciso un domatore del circo Orfei e direi che giustizia é stata fatta. scusate ma é così. — elena (@ineedlouis) July 5, 2019

godo un sacco per quello del circo Orfei azzannato dalle tigri, è quello che si merita — PENTAGON IN MILAN (@yanansluv) July 5, 2019

Domatore del Circo Orfei sbranato da tigri durante lo spettacolo.



GODO. GODO. GODO.



Liberate queste bestie e riportatele a casa loro. — Milanistiblog (@Milanistiblog) July 5, 2019

I fatti

Il fatto è avvenuto la sera di giovedì 4 luglio a Triggiano (Bari). La magistratura ha disposto il sequestro delle otto tigri del circo Orfei dove è avvenuto l’incidente. Tutti i felini sono stati collocati allo Zoo Safari di Fasano, in provincia di Brindisi.

«A chi ama, vive e rispetta le tigri, non verrebbe mai in mente di metterle in gabbie minuscole, di torturarle e umiliare la loro dignità nei circhi, ma le lascerebbe libere. Mi dispiace ma non sento dolore per il domatore del circo Orfei», scrive un altro utente su Twitter, segno che è ancora aperto il dibattito sull’utilizzo degli animali negli show dei circhi italiani.

Chi ama, vive e rispetta le tigri non verrebbe mai in mente di metterle in gabbie minuscole, a torturare per umiliare la loro dignità nei circhi ma le lascia libere… Mi dispiace ma non sento dolore per il domatore del circo orfei #Tigre — fabi.helga ⫩ (@fabi_helga) July 5, 2019

I carabinieri hanno avviato un'inchiesta, ma non c'è nulla da indagare. Considerando che nei circhi le tigri vengono frustate e trattate come schiavi, per me è legittima difesa. 🐯🐯



Triggiano, domatore ucciso al Circo Orfei. https://t.co/Kk4HyZolQE — Nicola (VEGANO ANTISPECISTA)🐶🐱🐷🐮🦈🐇🐔 (@sangesnicola) July 5, 2019

