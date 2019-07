Quando Victor Allen ha scritto alla mamma di Tiziano Ferro per dirle quanto fosse felice di diventare suo genero, lei ha risposto «per me lo sei già». Un supporto incondizionato quello arrivato dalla famiglia della pop-star di Rosso Relativo, unitosi civilmente in gran segreto il 13 luglio a Sabaudia, in provincia di Latina. Ma chi è il neosposo di Tiziano?

Chi è Victor Allen

54 anni, americano di Los Angels, Victor è un imprenditore. Dopo aver lavorato per oltre 10 anni alla Warner Bros come consulente, oggi ha un’agenzia di marketing di proprietà, la Levine and Partners.

Tiziano e Victor stanno insieme da 3 anni, e la celebrazione italiana non è stata la prima: la coppia, infatti, si era già sposata a Los Angeles il 25 giugno, città in cui vivono da diverso tempo. Proprio come la pop star italiana, anche Victor sembra condividere la riservatezza (almeno sui social) riguardo la propria vita privata.

«Victor entra a far parte della mia famiglia, è diverso da quello che c’è stato fino ad ora», ha detto Tiziano poche ore dopo il matrimonio, in un’intervista Vanity Fair. «Una storia mentre nasce e cresce è una cosa molto fragile e va protetta. Quando una persona entra a far parte della tua famiglia è un’altra verità e va raccontata e sento il bisogno di raccontare al mondo che adesso anche questa persona c’è e che mi ha migliorato come essere umano».

Proprio come Ferro, Victor è un amante degli animali. Insieme si dedicano al supporto di un centro di salvataggio per cani randagi, e hanno deciso di devolvere i ricavi della celebrazione americana ( non hanno voluto regali, ma donazioni) proprio a sostegno della struttura.

Per quanto riguarda quella italiana, invece, i regali sono stati raccolti a supporto del reparto oncologico di Latina, città di cui Tiziano è originario.

«Il matrimonio è una cosa sconvolgente», ha detto Tiziano. «Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere».

