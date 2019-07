FaceApp, l’epidemia colpisce anche politici, cantanti e direttori di telegiornali

Capelli bianchi e qualche ruga in più anche per i vip: benvenuti nel futuro secondo FaceApp

Dopo aver lasciato un patrimonio per le creme antirughe, sembra che parecchi personaggi famosi non vedano l’ora di invecchiare con FaceApp. L’applicazione è diventata virale nelle ultime ore. Basta scaricarla sul proprio smartphone (è disponibile sia per Android che per iOs) per scoprire in pochi secondi il vostro volto da anziani.

I vip “invecchiati”

Il filtro che ha riscosso più successo tra gli utenti, e anche tra i vip, è senza dubbio quello Anziano. Tantissimi i personaggi dello spettacolo che hanno deciso di scattarsi un selfie e di mostrare ai propri fan come saranno tra 30-40 anni. Tra i primi ad aver utilizzato FaceApp ci sono Chiara Ferragni e Fedez ma anche il cantante Ultimo e la conduttrice Simona Ventura.

Nemmeno i politici hanno resistito

In politica, invece, il più spiritoso è l’ex premier Matteo Renzi che ha postato una sua foto in modalità anziano su Instagram. Ma ci sono anche la coppia dei vicepremier Luigi Di Maio–Matteo Salvini e Matteo Renzi–Silvio Berlusconi pubblicate dal direttore del TgLa7 ed editore di Open Enrico Mentana che, per par condicio, ha postato anche la sua versione da anziano con capelli bianchi e qualche ruga in più.

Leggi anche: