Il tesoro che potrebbe essere andato perduto nell’incendio alla Kyoto Animation

Un devastante incendio ha distrutto i locali del first studio della Kyoto Animation a Uji, nella prefettura di Kyoto, in Giappone. Secondo le prime ricostruzioni un uomo di 41 anni avrebbe fatto irruzione all’interno dei locali dello studio d’animazione e, dopo aver cosparso i locali e le persone di materiale infiammabile (probabilmente benzina), avrebbe appiccato il fuoco dopo aver urlato «Andate all’inferno». Non è chiaro se all’interno dell’edificio vi sia stata anche una sparatoria o se alcune persone siano state accoltellate.

Secondo alcune fonti interne della Kyoto Animation, durante l’incendio, sarebbero andati distrutti anche diversi master, keyframe e script delle produzioni dello studio d’animazione. La casa di animazione Kyoto Animation – nota anche come ‘KyoAni‘ – è nata nel 1981 dalla coppia Hideaki e Yoko Hatta, ma solo negli ultimi 20 anni ha iniziato ad affermarsi come una realtà autonoma di alto prestigio e qualità nel mondo dell’animazione giapponese e mondiale.

Il team iniziale della Kyoto Animation

La storia del Kyoto Animation

Sino al 2003 la ‘KyoAni‘ è stata una casa d’animazione di sostegno ad altre case di produzione di anime giapponesi, salvo poi trasformarsi in una realtà totalmente autonoma sia sul fronte creativo, sia sul lato produttivo. Tra gli anime creati grazie all’aiuto dei dipendenti dello studio di Kyoto si trovano dei veri e propri capolavori dell’animazione giapponese: Akira, Neon Genesis Evangelion, Doraemon, InuYasha, Sakura, Pokémon 3, Fatal Fury.

I principali anime creati dalla Kyoto Animation

La casa d’animazione di Kyoto si è sempre più concentrata nella creazione di un processo creativo e produttivo caratterizzato da una minuziosa e maniacale cura del dettaglio, tanto da far sembrare alcuni fondali delle vere e proprie scene riprese cinematografiche. Nel 2009 è iniziata la fase più prolifica della casa d’animazione, anche grazie alla trasposizione in anime del popolare manga K-On!. Nel corso degli anni la ‘KyoAni‘ si è sempre più contraddistinta nella rappresentazione di personaggi “moe”, nonché nella creazione di intrecci narrativi basati sulle – per lo più – problematiche sfere psicologico – sociali dei personaggi.

Kyoto Animation handled life lessons & the human condition incredibly well.

Many lives were changed or forced self-reflection from anime’s iconic moments..



Cherishing each day, the definition of family, bullying & redemption, self-improvement… all because of these scenes pic.twitter.com/150EjPJxj6 — Akio 💮🕹 (@GlennAkio) 18 luglio 2019

Nel corso degli anni sono stati moltissimi gli anime di successo prodotti dalla ‘KyoAnu‘, come Lucky Star, Clannad, Kyoukai no Kanata, Violet Evergarden, Melancholy of Haruhi Suzumiya e, il pluripremiato film d’animazione La forma della voce, diretto dalla regista Naoko Yamada. Il film racconta la storia di una ragazza sorda vittima di bullismo e del percorso psicologico di “redenzione” del bullo, le cui vite continuano a intrecciarsi continuamente, tra passato e presente, in una continua lotta tra l’accettazione dell’altro ma soprattutto di se stessi.

Il bilancio dell’attacco

Al momento dell’incendio nell’edificio di tre piani erano presenti circa 70 dipendenti (su 160) dello studio di animazione. Secondo la tv nazionale giapponese Nhk 33 persone sarebbero morte a causa delle fiamme e dei fumi dell’incendio, mentre i feriti sarebbero 36, di cui 10 in gravi condizioni, mentre una ventina di persone sarebbero ancora disperse e bloccate al terzo piano dello stabile, impossibilitate a scendere a causa delle fiamme tra il primo e secondo piano. Tra i feriti ci sarebbe anche l’attentatore, di cui non sono state ancora rese note le generalità, anche se si tratterebbe di un uomo di 41 anni che si trova ora in stato di arresto e verrà presto interrogato dalle autorità giapponesi.

