Con Salvini in consolle al Papeete, Taffo scomoda la tomba di Mameli

Il social media manager di Taffo non ha saputo resistere alla combo Inno di Mameli + Cubiste in costume leopardato. Ed ecco il tweet

Negli ultimi giorni sembravano un po’ addormentati, per non dire freddi. Nessun commento su tutta la vicenda della moto d’acqua della polizia su cui è salito il figlio di Matteo Salvini, nessun accenno alla crisi di governo, neanche qualche battuta sulle ondate di caldo in tutta Europa.

Oggi il ritorno, o la resurrezione. Un come back scatenato dalla performance del ministro dell’Interno al Papeete Beach di Riccione. Il social media manager dell’agenzia di pompre funebri Taffo Funeral Service, non ha saputo resistere alla controversa combo Inno di Mameli + Cubiste in costume leopardato.

Il commento è lapidario e arriva con un Tweet, ovviamente virale: «Abbiamo prove certe di #Mameli rivoltato nella tomba». Ora, come di consueto, si aspetta la risposta di Ceres C’è, la birra danese che si contende con l’agenzia funebre il titolo di brand più graffiante dei social.