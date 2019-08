Instagram, novità nelle storie: arriva l’adesivo per donare con un click

Anche Instagram si accoda a Facebook per le raccolte fondi e lancia uno sticker da aggiungere alle proprie storie

Sono giorni che vi tormentate la coscienza per le ore sprecate sulle storie degli amici in vacanza? Ebbene, Instagram ha pensato a come alleviarvi i sensi di colpa adeguandosi alle nuove frontiere del clicktivism (il perseguire una causa sociale su internet): l’adesivo per le donazioni.

A livello pratico funziona come tutte le altre gif per le storie; ma, invece di aprire un sondaggio, permette di scegliere l’organizzazione no profit verso cui indirizzare le donazioni dei vostri followers.

Basterà cliccare in alto prima di postare la story e scegliere dal menù a tendina l’icona “Donazioni”. Una lista di enti beneficiari si srotolerà sotto i vostri occhi e potrete scegliere quale causa sostenere per le 24 ore di vita della vostra storia. I vostri followers più generosi dovranno solo fare tap sull’icona per essere indirizzati sulla pagina della donazione.

Gli importi saranno inviati al 100% all’organizzazione prescelta, senza che Instagram ne trattenga nulla per sé (almeno non direttamente). Lo sticker va ad aggiungersi alla raccolta fondi già presente su Facebook e la lista è la stessa in entrambe le piattaforme.

Se qualche ente benefico non fosse già incluso nella lista e volesse rientrare a pieno titolo tra le scelte decorative degli utenti, basterà iscriversi nella pagina appositamente dedicata su Facebook.

