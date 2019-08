Strage di El Paso: 8chan, il forum del male dove è stato pubblicato il «manifesto» del terrorista

Nella giornata di ieri, 3 agosto 2019, un giovane si è recato presso il WalMart di El Paso, in Texas, armato di fucile uccidendo 20 persone e ferendone circa 26. Tra le vittime, secondo fonti dei media locali, ci sarebbero anche 4 bambini. Il primo tweet della Polizia di El Paso, nel quale vengono annunciati gli spari, risale al 3 agosto 2019 alle ore 7:03 ora italiana. Considerando il fuso orario con El Paso, con 8 ore di differenza rispetto a quello italiano, il tweet è stato pubblicato alle ore 11:03 del mattino ora locale.

Il New York Times riporta le dichiarazioni di un giovane di nome, un ventenne di nome Manuel Uruchurtu, che avrebbe sentito i primi spari poco dopo aver pagato i suoi acquisti all’interno del Walmart intorno alle 10:36. Considerati questi elementi possiamo dire l’attentato terroristico del 21 enne identificato con il nome «Patrick Crusius» era iniziato intorno alle 10:30 del mattino.

Qualche ora dopo sui social sono state diffuse le immagini di un manifesto attribuito al terrorista in cui si evidenzierebbe il suo profilo: un sostenitore della strage razzista di Christchurch in Nuova Zelanda.

Il montaggio delle quattro pagine del manifesto attribuito al terrorista venne pubblicato sul forum 4chan intorno a mezzogiorno e mezzo di El Paso (unixtime 1564857127, secondo il codice presente nel sito), un orario che poteva mettere in dubbio la sua autenticità, ma ricordiamo che circolava già prima su Twitter.

Il file originale – ancora presente – venne pubblicato invece su 8chan, un forum ritenuto «more ‘free’», praticamente privo di regole (nel 2015 venne contestato per contenuti riguardante minorenni), rispetto al più conosciuto 4chan e conosciuto nel recente passato per essere il luogo di discussione dove il terrorista di Christchurch avrebbe condiviso la diretta streaming della sua strage e dove era stato pubblicato anche il suo manifesto di 74 pagine. Gli utenti di 8chan avevano condiviso la loro gioia nell’atto terroristico in Nuova Zelanda.

La discussione su 8chan viene attribuita allo stesso «Patrick Crusius» siccome nel primo post viene condiviso un documento avente come nome file «P. Crusius – Notification Letter.pdf». Il cognome – e l’iniziale del nome – presente nell’intestazione e nel contenuto del file è lo stesso del terrorista fermato El Paso. Al momento le autorità non hanno confermato la sua autenticità e stanno ancora indagando.

All’interno di un forum di discussione chiamato Kiwifarms.net è stato pubblicato uno screenshot del documento «P. Crusius – Notification Letter.pdf» attribuito a quello diffuso su 8chan dove è presente il cognome del terrorista.

Il documento, datato 9 aprile 2019, riguarderebbe un richiamo nei confronti di «Patrick Crusius» in cui viene contestato per diverse violazioni all’interno del Collin College.

Il documento del College venne pubblicato su 8chan il 3 agosto 2019, per la precisione intorno alle ore 10:15 a El Paso (unixtime 1564848920, secondo il codice del sito).

Il manifesto, invece, risulta pubblicato intorno alle ore 10:20 di El Paso (unixtime 1564849232, secondo il codice del sito).

Dagli orari riscontrati sul forum 8chan si potrebbe ritenere con semplicità che i contenuti siano stati pubblicati pochi minuti prima – almeno un quarto d’ora – dei primi spari al Walmart di El Paso segnalati dai primi testimoni. Nel post dove viene riportato il manifesto l’autore invita tutti gli iscritti a diffonderlo nel caso l’attacco avesse avuto successo:

FML nervous as hell. This is the actual manifesto Fuck this is going to be so shit but I can’t wait any longer. Do your part and spread this brothers! Of course, only spread it if the attack is successful. I know that the media is going to try to frame my incorrectly, but y’all will know the truth! I’m probably going to die today. Keep up the good fight.