Ministro Centinaio: «Staccare la spina? Io lo dico da due mesi»

Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, in quota Lega, ha detto che il Governo deve cadere il prima possibile.

«La spina dovevamo staccarla già dopo la vittoria alle Europee. Salvini sa come la penso e lo sanno anche Conte e Di Maio. Per questo hanno chiesto la mia testa» ha dichiarato al Corriere della Sera. «La mia testa è lì, anzi me la taglio da solo e gliela metto sul tavolo», ha aggiunto.

Centinaio proposto come commissario Ue

Il nome del ministro Gian Marco Centinaio, assieme a quello di Massimo Garavaglia e di Giulia Bongiorno, è stato fatto dal vicepremier Matteo Salvini per il ruolo di commissario Ue: «Salvini vuole cambiare l’Europa dall’interno. L’incarico di commissario europeo lo vogliamo davvero». Ma ancora non si conosce il portafoglio che verrà assegnato all’Italia.

