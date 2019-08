50 gradi al suolo nel sud Italia: ondata di calore da record

In alcune aree di Puglia, Sicilia e Sardegna, e in altre zone più piccole di Campania, Lazio, Toscana e Marche le temperature hanno raggiunto i 50 gradi al suolo. Lo mostrano le immagini catturate da un satellite, il Sentinel 3 dell’Agenzia Spaziale Europea e della Commissione nel quadro del programma Copernicus Emergency Management Service.

Scorching heat over Italy today…

Must have been a tough day for first responders and medical crews

Land Surface Temperature (not air temperature) as measured today by #Sentinel3 🇪🇺🛰 pic.twitter.com/MfpzFnaamL