Omicidio Diabolik, il Tar boccia i funerali pubblici: la famiglia non vuole partecipare

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha detto «no» al ricorso presentato dalla famiglia di Fabrizio Piscitelli, l’Ultras della Lazio ucciso il 7 agosto, che chiedeva che le esequie si svolgessero pubblicamente. Il questore di Roma Carmine Esposito aveva inizialmente vietato i funerali pubblici «per motivi di ordine e sicurezza», posizione che, come rende noto la moglie del cosiddetto «Diabolik», è stata mantenuta anche di fronte al ricorso presentato dalla famiglia.

L’ultras della Lazio, apparentemente coinvolto in traffici internazionali di stupefacenti, sarebbe stato colpito da uno sparo a distanza ravvicinata mentre sedeva su una panchina in un parco della Tuscolana. Il killer si sarebbe travestito da jogger, per passare inosservato tra la folla, indossando una bandana e degli occhiali scuri.

La famiglia ha lanciato nei giorni scorsi appelli anche al Papa perché l’ordinanza del questore fosse ritirata in modo da permettere che a Piscitelli fosse concesso un funerale pubblico, invece di quello privato, previsto per le sei del mattino del tredici agosto alla cappella del cimitero Flaminio. A questa cerimonia, da quanto dichiarato dalla moglie e dalla sorella di «Diabolik», non parteciperà nessun membro della famiglia. Il Tar non ha avvallato il ricorso ma l’ha lasciato in piedi, rendendo la decisione non definitiva.

Le indagini

Intanto continuano le indagini sull’assassinio dell’ultras, avvenuto in circostanze misteriose. Piscitelli sedeva nel parco con un uomo, che al momento dello sparo sarebbe fuggito. Questo, sentito nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile, lavorava come autista per Piscitelli da circa dieci giorni, in sostituzione di un’altra persona.

I tre telefoni della vittima sono per ora bloccati, e la famiglia non è stata per il momento in grado di fornire elementi utili alle indagini. Gli inquirenti stanno cercando di capire chi fosse la persona con cui l’ultras aveva appuntamento al parco.

