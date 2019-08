Scossa di terremoto in provincia di Parma

Alle ore 13:17 di oggi, 13 agosto, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.6 e 4.1 in provincia di Parma

Alle ore 13.17 di oggi, 13 agosto, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.6 e 4.1 in provincia di Parma, a 5 kilometri a sud est di Borgo Val di Taro. Ad annunciarlo il sito INGVterremoti, canale di comunicazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Secondo CSEM-EMSC, la profondità era di 7 metri.

Il terremoto è stato chiaramente percepito dalla popolazione, e molte persone si sono precipitate in strada. Non ci sono ancora notizie su eventuali danni a cose o persone. Il traffico è stato sospeso sulla linea ferroviaria Parma-La Spezia per una verifica tecnica.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Twitter, le scosse sono state percepite distintamente anche nell’area circostante con segnalazioni a La Spezia, Genova, Verona, Lucca.

Io l'ho sentito in provincia di Genova — m. (@moriamosoli) August 13, 2019

Leggi anche: