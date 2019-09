Terremoto, gente in strada ad Amatrice, Accumoli e Cittareale

Terremoto nella zona di Norcia, gente in strada ad Amatrice e Accumoli

Gente in strada ad Amatrice, Accumoli e Cittareale, proprio alcuni dei comuni del Reatino colpiti dal sisma dell’agosto 2016, dopo la scossa registrata nella zona di Norcia, con soli otto chilometri di profondità.

Evento sismico del 1° settembre 2019 di magnitudo Ml 4.1 a Norcia (PG) https://t.co/g8c8gGAWLz — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 1, 2019

Nei pressi di Norcia, infatti, è stata segnalata la prima forte scossa di magnitudo 4.1 alle 2:02 di questa notte insieme ad alcune repliche. Al momento i Vigili del fuoco non segnalano danni nei comuni reatini già segnati dal sisma di tre anni fa.

Il sisma, come spiegano i dati dell’Ingv, è stato seguito da alcune repliche meno intense, di magnitudo 3.2 e 2 nella stessa zona e preceduto ieri sera da altre quattro scosse di magnitudo comprese tra 2.8 e 2 con epicentro invece vicino Trevi (Perugia). Le scosse di magnitudo 4.1 e 3.2, in particolare, sono state avvertite distintamente anche nel Reatino, dove al momento non si segnalano comunque danni.

Allarme tra la popolazione in Umbria (in particolare nelle province di Perugia e Terni), Lazio e Abruzzo, ma sui social alcuni utenti raccontano di aver avvertito le scosse anche nella zona nord di Roma.

Leggi anche: