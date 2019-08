Sora, l’omelia anti-migranti di Don Donato: «Hanno telefonini e collanine, non sono perseguitati» – Il video

L’omelia di Don Donato Piacentini è stata accolta dagli applausi in piazza, ma condannata dai social

Durante i festeggiamenti per San Rocco a Sora, in provincia di Frosinone, il parroco del paese si è lasciato andare a un’omelia dai toni fortemente politici, connotata da un forte sentimento anti-immigrazione.

Don Donato Piacentini, durante la funzione in piazza, nel tentativo di rimarcare la necessità di aiutare «il prossimo tuo» (inteso dal parroco come “chi vive strettamente a fianco di qualcuno”, ndr) e spesso in difficoltà e abbandonato a se stesso, ha chiesto ai partecipanti alla funzione: «Dove sono gli uomini che se ne fanno carico?».

Secondo Don Donato, conscio di essere «polemico», queste persone bisognose «non sono sulle navi che si vanno a soccorrere. Non sono le persone che hanno telefonini oppure catenine catene al collo e dice che vengono dalle persecuzioni. Quale persecuzioni?».

«Guardiamoci intorno – ha continuato Don Donato Piacentini – guardiamo la nostra città, guardiamo la nostra patria, guardiamo le persone che ci sono accanto che hanno bisogno», ha inveito il parroco.

«Quante ne conosco io – ha sottolineato il parroco di Sora – sono tante, tantissime. Sono una marea di persone che si vergognano del loro stato di vita perché non si può vivere in certo modo con queste disuguaglianze».

Una predica che ha raccolto l’applauso dei presenti in piazza, malgrado qualche mormorio, ma che in rete sta generando non poche polemiche.

