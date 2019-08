Sora, il prete anti-migranti adesso si scusa: «Volevo solo parlare dei poveri locali»

«Tutto è stato ampliato e trasformato. Se necessario sono pronte le scuse senza che si arrivi ad una strumentalizzazione in qualsiasi campo che non era nelle intenzioni», ha scritto don Piacentini su Facebook

E infine arrivano le scuse. Donato Piacentini, il prete di Sora (Frosinone) che si era lasciato andare a un’omelia dai toni polemici nei confronti dei migranti, torna sui suoi passi dopo la sconfessione del vescovo Gerardo Antonazzo.

In un post su Facebook, Piacentini scrive: «In merito alla breve predica del giorno 16 agosto in piazza San rocco e ad una frase, a cui è stato attribuiti un valore distorto, tengo a precisare che non sono assolutamente contro gli immigrati, i cui bambini, che sono cristiani, ho inserito benissimo nella catechesi, a moltissimi altri la Caritas parrocchiale e personalmente da molti anni provvediamo gli alimenti vari».

«Si era voluto mettere l’accento anche sui poveri locali per sottolineare una maggiore attenzione a queste emergenze», aggiunge. «Tutto è stato ampliato e trasformato. Se necessario sono pronte le scuse senza che si arrivi ad una strumentalizzazione in qualsiasi campo che non era nelle intenzioni».

Durante i festeggiamenti di San Rocco nel suo comune, il parroco aveva detto: «Le persone bisognose non sono sulle navi che si vanno a soccorrere. Non sono coloro che hanno telefonini oppure catenine al collo».

Leggi anche: