Germania, a 8 anni guida a 140 all’ora la macchina del papà: chi è il baby pilota fermato dalla polizia

«Volevo solo guidare un po’». Tra un singhiozzo e tante lacrime di spavento, che un bambino tedesco di 8 anni si è giustificato davanti alla polizia, dopo aver guidato per diversi chilometri, raggiungendo anche la velocità di 140km/h, con l’auto sottratta al padre.

Il bambino, dopo aver segretamente messo in moto l’auto e aver imboccato l’autostrada che porta da Soest verso Dortmund, si è reso conto di non riuscire a gestire la velocità del veicolo e si è fermato in una piazzola.

A riferire l’accaduto è la polizia di Soest, un comune del land tedesco Renania Settentrionale – Vestfalia in Germania, che sottolinea come «fortunatamente non sia successo nulla», malgrado il pericoloso gesto che avrebbe potuto causare una tragedia.

„Ich wollte nur ein bisschen #Autofahren.“ sagte in der Nacht ein #8-Jähriger zu unseren Kollegen. Er war in #Soest mit dem Automatik-Pkw der Eltern losgefahren. Auf der Autobahn, kam er bei Tempo 140 nicht zurecht und steuerte das Auto auf einen Parkplatz. Zum Glück #nixpassiert pic.twitter.com/F75rbzudII — Polizei NRW SO (@polizei_nrw_so) August 21, 2019

Il bambino, secondo quanto riferito dalla madre alla Bbc, aveva già guidato go kart e auto in spazi privati con regolarità. La polizia di Soest, nel frattempo, ha aperto un’indagine per chiarire come abbia fatto il piccolo a impossessarsi dell’auto senza che i genitori se ne accorgessero.

