Elezioni regionali Germania dell’Est: agli exit poll vola il centrodestra ma resta il secondo partito

Partiti tradizionali in crisi e vento in poppa per l’Afd, il partito populista di destra che in Sassonia avrebbe guadagnato 17 punti

I primi exit poll delle elezioni regionali tedesche tenutesi oggi in Sassonia e Brandeburgo stanno dando ragione a chi pronosticava un successo senza precedenti del partito di estrema destra Afd. Nella regione, rimasta ancora più povera e spopolata, il populismo trova un terreno fertile in chi crede che lo Stato non abbia fatto abbastanza per colmare il divario con l’Ovest.

Sembra che in Sassonia il partito abbia ottenuto intorno al 27,5%, 17,8 punti in più rispetto alle scorse elezioni. La CDU di Angela Merkel, che ha governato la regione per trent’anni, rimarrebbe comunque il primo partito, perdendo però 7,4 punti rispetto al 2014.

Anche in Brandeburgo i populisti di destra avrebbero guadagnato punti, 10,4 punti per la precisione, arrivando al 22,5 percento. Rimangono primi i socialdemocratici dell’SPD, storicamente alla guida della regione, seppur con 4,4 punti in meno rispetto al 2014.

I Verdi, di cui si prevedeva un discreto successo, avrebbero guadagnato 3,3 punti in Sassonia raggiungendo il 9% e 3,8 in Brandeburgo dove sarebbero arrivati al 10%.

Leggi anche: